Огнище на салмонела в 14 европейски държави заради инстантни нудли

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Над 100 потвърдени случая на заразяване със салмонелоза в 14 европейски държави са свързани с консумацията на овкусени инстантни нудли, съобщава Sky News. Повечето случаи са сред деца и млади хора.

Нудлите обикновено имат форма на сух блок и се продават заедно с пакет подправки вътре в опаковката. Консумират се сварени.

Според властите са регистрирани случаи в Австрия, Великобритания, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша и Швеция.

„Овкусените инстантни нудли са най-вероятният източник на продължаващото огнище от инфекции в няколко държави, като има доказателства, свързващи случаите с продукти от една и съща марка", заявиха тази седмица Агенцията за безопасност на храните (EFSA) и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията.

Те не посочиха конкретно името на производителя, но заявиха, че случаите, свързани с щама „Станли" на салмонелата, са свързани с производител в Украйна.

В изявление от миналата седмица Reeva Foods информира за предполагаемо откриване на салмонела от щама „Станли" в конкретна партида от своите инстантни нудли, произведени от Euro Food Service - украински производител на продуктите на Reeva.

Компанията заяви, че е започнала вътрешно разследване и е изтеглила партидите и посочи, че безопасността на потребителите е техен основен приоритет.

Те посочиха микробиологични данни, които показват, че щамът, предизвикал епидемията, е бил открит в Германия и Литва в продукти с вкус на пиле и с пикантен вкус на пиле.