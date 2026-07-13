Инсулиновата резистентност е състояние, при което клетките на организма реагират по-слабо на действието на инсулина. Това може да доведе до нарушения в обмяната на въглехидратите и мазнините, затруднен контрол на кръвната захар и по-лесно натрупване на телесни мазнини, особено в областта на корема. Сред факторите, които могат да допринесат за развитието ѝ, са наднорменото тегло, недостатъчната физическа активност, небалансираното хранене, наследствената предразположеност и някои хормонални нарушения.

През последните години научните изследвания разшириха разбирането за механизмите, които стоят в основата на инсулиновата резистентност. Все повече данни сочат, че състоянието не се определя единствено от нивата на кръвната захар, а е свързано и с хроничното нискостепенно възпаление, състава на чревния микробиом и метаболитното здраве като цяло.

Изследванията показват, че комплексният подход – включващ здравословно хранене, редовна физическа активност, контрол на телесното тегло и, при необходимост, подходяща медицинска терапия – дава най-добри резултати при овладяването на инсулиновата резистентност. Наред с това нараства интересът към природни съставки, които могат да подпомогнат нормалния метаболизъм на глюкозата и да бъдат част от цялостния здравословен режим.

Комплексна подкрепа за организма

В съответствие с тези тенденции е разработен ИнсуРезист ФОРТЕ – хранителна добавка, съчетаваща няколко активни съставки с различни механизми на действие. Продуктът е създаден с цел да подпомага поддържането на нормалния метаболизъм на въглехидратите, баланса на кръвната захар и общото метаболитно здраве като част от здравословен начин на живот.

Формулата на ИнсуРезист ФОРТЕ включва алфа-липоева киселина, екстракти от листа на банаба, гимнема силвестре, бяла черница и прах от кора на цейлонска канела.

Всяка от тези съставки е обект на научни изследвания, свързани с поддържането на нормалния глюкозен метаболизъм, инсулиновата чувствителност и антиоксидантната защита на организма. Комбинирането им има за цел да осигури комплексна подкрепа на метаболитните процеси.

Препоръчителният курс на терапия с продукта е 3 месеца (3 опаковки), като се приема 2 пъти дневно по 1 капсула. За оптимални резултати може да се удължи приема като поддържащ продукт.

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