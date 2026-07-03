Норовирус върлува на круизния кораб "Руби Принцес" - 125 души са болни

Над 120 пътници и членове на екипажа на кораб на Princess Cruises, който акостира в Сан Франциско в четвъртък, са се заразили с норовирус по време на пътуването си, съобщиха федералните здравни власти, цитирани от Асошиейтед Прес.

Корабът "Руби Принцес" бил на 20-дневно пътуване от Сан Франциско до Канада и Аляска и обратно. 102-ма пътници и 23 членове на екипажа са се разболели от норовирус, съобщиха Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC).

Норовирусът е силно заразен и често се разпространява чрез храна или по повърхности, особено в условия на голямо струпване на хора. За мнозина заболяването е краткотрайно, но може да бъде опасно за хора с хронични заболявания, малки деца и лица на възраст на и над 65 години.

Симптомите включват внезапно появяване на повръщане, диария и стомашни болки, които могат да продължат до три дни, според CDC.

Избухването на епидемията на борда на "Руби Принцес", който отплавал на 12 юни, било съобщено на федералните здравни власти в събота. Не всички заразени са се разболели едновременно, нито при пристигането или отплаването на кораба от пристанището.

На борда на „Руби Принцес" по време на пътуването са били 3 032 пътници и 1 144 членове на екипажа, съобщиха от център за контрол и превенция на заболяванията в САЩ.