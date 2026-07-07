Слънчевото изгаряне може да предизвика тежко бучене в ушите

Горещите лета стават норма, 750 милиона души по света страдат от това мъчително състояние

Срещу симптомите се използва когнитивно- поведенческа терапия и бял шум

Пийте поне 10 чаши на ден в жегите

Повечето хора знаят, че слънчевото изгаряне може да увеличи риска от рак на кожата, че води до дехидратация и опасност от слънчев удар. Сега експертите твърдят нещо далеч по-неочаквано - че то може да е причина за здравословно състояние, от което страдат милиони по света: шум в ушите.

Не е необичайно ушите да звънят или бучат след концерт или шумно парти, но за тези с тинитус бученето е постоянно и често пъти мъчително. Състоянието е свързано с възприятие за звук, без да има външен източник. Когато мозъкът не може да локализира специфичен шум, той компенсира чрез увеличаване на невронната активност, за която се смята, че причинява възприемането на звук, когато такъв на практика няма. Тази хиперактивност може да попречи на естествените механизми за филтриране в мозъка - точно като слънчевото изгаряне.

И тъй като изключително горещите лета стават норма в света, експертите предупреждават, че в близко бъдеще може да станем свидетели на

рязко увеличение на броя на хората, страдащи от тинитус

Когато страдате от слънчево изгаряне, тялото ви реагира с възпаление – защитен механизъм за възстановяване на увредената кожа. Тази възпалителна реакция не е локализирана – тя е системна. Засяга различни части на тялото, включително деликатните структури вътре в ухото, което потенциално може да изостри постоянното бучене в главата. Интензивното излагане на слънце често може да причини физически стрес и дехидратация, като и двата фактора водят до засилени симптоми на състоянието, обясняват лекарите. Безсънна нощ, физическо изтощение, тревожност могат да направят звъненето нетърпимо и невъзможно за игнориране.

“Когато тялото се дехидратира, се нарушава балансът на течностите,

което потенциално може да доведе до симптоми като шум в ушите, замаяност и дори заглушен слух”, обяснява Кейли Уотърс, специалистка по болести на слуховия апарат в Boots Hearing Care. Поради това, докато обичайната здравна препоръка е да се пият от шест до осем чаши вода на ден, Уотърс препоръчва да се увеличи това количество до 10 в горещите периоди, за да се предотврати дехидратация.

Човешкото тяло работи постоянно, за да поддържа стабилна вътрешна температура. По време на гореща вълна този баланс става по-труден за поддържане. Прекомерното изпотяване причинява загуба на течности и електролити. Кръвоносните съдове се разширяват, за да охладят тялото, моделите на кръвообращение се променят и тялото изпитва физически стрес. Според американската Агенция за храните и лекарствата дехидратацията и топлинното изтощение могат да причинят главоболие, слабост, замаяност и умора, симптоми, които се припокриват с фактори, за които е известно, че влошават шума в ушите.

Вътрешно ухото е изключително чувствителна структура. Малките космени клетки и камерите, пълни с течност, помагат за преобразуването на звуковите вибрации в сигнали, които мозъкът разбира. Всяко нарушение в кръвоснабдяването или регулирането на течностите може да повлияе на начина, по който се обработва звукът. Ето защо някои хора съобщават, че звъненето им става по-забележимо след часове, прекарани на открито при екстремни температури.

Добрата новина е, че е възможно да се сведе до минимум рискът от шум в ушите, причинен от слънчево изгаряне. “Предотвратяването на изострени симптоми е същото като при слънчево изгаряне - нанасяне на слънцезащитен крем, избягване на продължително излагане на интензивно слънце, носене на шапка с широка периферия и подходящи дрехи”, посочва Уотърс.

Смята се, че около 750 милиона души по света страдат от състоянието, което причинява звънене, бръмчене, съскане или бучене в едното или двете уши. Други често срещани причинители са ушните инфекции, болестта на Мениер - хронично заболяване на вътрешното ухо, което също може да предизвика световъртеж. В тези случаи лечението на причината често осигурява облекчение. Но за около 1,5 млн. души състоянието е трудно за справяне.

Настоящите лечения се фокусират върху справят, е по-добре със симптомите, използвайки когнитивно-поведенческа терапия и бял шум, за да ги заглушат. Но с очакването температурите това лято да продължат да бият рекорди, надхвърляйки 40-42 градуса, предпазването от слънце също може да помогне за минимизиране на риска.

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