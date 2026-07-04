Ревматологът проф. д-р Симеон Монов: Хората с подагра трябва да избягват бирата и тежките диети

Студената бира е сред най-предпочитаните напитки през лятото, но тя не е препоръчителна за хората с подагра. Това обясни ревматологът проф. д-р Симеон Монов в предаването „Пулс" по Нова нюз. По думите му бирата е един от факторите, които могат да отключат подагрозен пристъп.

Проф. Монов посочи, че еднократно повишаване на пикочната киселина в кръвта не винаги е повод за тревога. Проблем има, когато високите стойности се задържат във времето или са съчетани с други метаболитни нарушения като повишен холестерол, висока кръвна захар или високо кръвно налягане.Подаграта се развива при отлагане на кристали пикочна киселина в ставите, което води до силно възпаление, подуване, зачервяване и болка. Най-често се засяга ставата на палеца на крака, но заболяването може да обхване и коляно, рамо или други стави.

Сред храните и напитките, които пациентите трябва да ограничават, са алкохолът, червените меса, дивечът, дреболиите, бобът, лещата и грахът. Специалистът предупреди обаче, че рязкото преминаване към строга диета също може да провокира пристъп, затова промените в храненето трябва да бъдат умерени и съобразени с лекар.

При започващ подагрозен пристъп е важно пациентът да реагира още в първите часове. Проф. Монов подчерта, че хората с доказана диагноза трябва да имат предварително назначени от специалист лекарства за овладяване на възпалението. Той предупреди да не се приемат медикаменти „по съвет на съсед" или без лекарска препоръка, тъй като някои лекарства за понижаване на пикочната киселина сами могат да отключат пристъп.

Като първа мярка при силна болка може да се приложи внимателно охлаждане на засегнатото място, но не директно с лед. Специалистът препоръча пациентите да потърсят лекарска помощ и да не разчитат на домашни компреси и самолечение.