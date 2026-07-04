НЗОК отпуска ортопедични обувки и стелки за деца с плоскостъпие

То често се проявява с болки при ходене, умора и подуване на краката

Децата с диагностицирано плоскостъпие могат да получат ортопедични обувки или стелки, заплатени от Националната здравноосигурителна каса. Това обясни Сашо Сашев, който е началник на отдел „Договаряне на помощни средства за хора с увреждания" в НЗОК, в предаването „Пулс" по Нова нюз.

По думите му плоскостъпието често се проявява с болки при ходене, умора и подуване на краката. При съмнения родителите трябва първо да посетят личния лекар, който издава направление за детски ортопед. Ако специалистът потвърди диагнозата, следва преглед от лекарска консултативна комисия.

След издаването на необходимия протокол комисията подава заявление по електронен път към НЗОК. Документите се разглеждат в срок до седем работни дни, а при одобрение родителите получават код чрез SMS или Viber.

С този код те могат да изберат търговец или лаборатория с договор към НЗОК, където да бъдат изработени ортопедичните обувки или стелки по индивидуална мярка. Списъкът на одобрените изпълнители е достъпен на интернет страницата на касата.От НЗОК уточниха, че децата имат право на нови ортопедични обувки или стелки на всеки шест месеца, както и на един ремонт в рамките на този период, който също се заплаща от касата. Ако родителите изберат по-скъп модел от покриваната стойност, разликата се доплаща от тях.

Подобна възможност съществува и за възрастни пациенти с плоскостъпие, като при тях НЗОК покрива изработването на ортопедични стелки.