Първият пациент с ебола във Франция е изписан от болницата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първият пациент с ебола във Франция се е възстановил и вече е изписан от болница.

Пациентът, който е лекар, вече се е прибрал у дома, съобщи френският министър на здравеопазването Стефани Рист.

Той е работил в центъра за лечение на ебола „Рвампара“ в провинция Итури в Демократична република Конго между 22 май и 19 юни. Лекарят не е имал симптоми при напускането на района, нито по време на престоя си в столицата Киншаса.

Това беше първият случай на ебола извън засегнатия район по време на сегашната епидемия.

Разпространението на редкия щам „Бундибугио“ на вируса на ебола, срещу който все още няма одобрена ваксина, остава до голяма степен ограничено до Демократична република Конго и Уганда. По данни, цитирани от Блумбърг, заболяването е причинило смъртта на най-малко 440 души.

Здравните власти продължават усилията си за проследяване на контактните лица и ограничаване на разпространението на вируса в регион, засегнат от въоръжени конфликти, разселване на населението, недостиг на храни и затруднения в системите за епидемиологично наблюдение.

Според неотдавнашна оценка на ООН настоящата епидемия може да нанесе икономически щети за над 1 милиард долара на Демократична република Конго, пише БТА.