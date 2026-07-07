Болката, напрежението, чувствителността или уплътненията в гърдите са сред онези симптоми, които могат да разтревожат всяка жена. Понякога те се появяват циклично, усилват се в определени дни от месеца и отшумяват, а друг път усещането за малка „бучка“ води до тревога, която трудно се овладява. Една от честите причини за подобни оплаквания е мастопатията - състояние, свързвано с хормонален дисбаланс при жената.

Важно е всяка промяна в гърдите да бъде оценена от лекар специалист и да се проследява с необходимите диагностични методи. Не всяко уплътнение означава сериозен проблем, но нито едно не бива да остава без внимание. Именно спокойният и навременен подход е първата стъпка към по-добрата грижа за женското здраве.

В китайската традиционна медицина отдавна се използват природни формули, насочени към възстановяване на баланса в организма. Една от тях е “Рупиксиао” - хранителна добавка, предназначена за жени с мастопатия. Тя не е хормонален препарат и съдържа концентриран екстракт от множество билки и натурални компоненти от източната медицина.

Според принципите на китайската традиционна медицина “Рупиксиао” оказва позитивно хармонизиращо влияние върху функционалния цикъл „хипоталамус - хипофиза - яйчници“ и върху всички регулирани от него процеси. Посочва се също, че формулата подпомага нормализирането на чернодробната функция, която е важно условие за възстановяването на нормалния хормонален фон.

Китайски лекари считат “Рупиксиао” за добро средство при мастопатия в начален и среден стадий. При клинични изпитания е установено, че в повечето случаи се наблюдава тенденция към подобряване на състоянието на тъканта на млечната жлеза, както и намаляване или изчезване на болевия синдром. Изследванията са проведени при жени на възраст между 20 и 45 години с мастопатия в двете й форми - фиброкистозна с преобладаване на фиброза и фиброкистозна с преобладаване на кисти.

В рамките на тези изпитания участничките са приемали по 5 капсули три пъти дневно, един час след хранене, в продължение на един месец. Посочените резултати включват изчезване на болевия синдром около седмия ден, положителна ехографска динамика и подобряване на самочувствието при 90% от пациентките.

Формулата на “Рупиксиао” включва корен от женшен, талус ехлоние, корен от рапонтици, глухарче, коса от сафлор, корен от рихосантис, каулис спатхолоби, корен от пектиние, рубра, кора от моутан, класовидна пришница, саргасум, плод от форзиция, корен от женшен и корен от живениче. Това е съчетание от традиционно използвани в източната фитотерапия компоненти, подбрани като част от цялостна формула.

Начинът на употреба е постепенно увеличаване на приема: през първата седмица се приемат по 2 капсули три пъти дневно след хранене, през втората и третата седмица - по 3 капсули три пъти дневно, а през четвъртата седмица - по 4 капсули три пъти дневно. Максималният курс е до три месеца, два пъти годишно. Опаковката съдържа 36 таблетки.

“Рупиксиао” е противопоказен при бременност, кърмене, индивидуална непоносимост, възраст под 17 години и злокачествени тумори. Не се препоръчва едновременното му приемане с хомеопатични средства и с други средства на китайската традиционна медицина. Желателно е резултатите да се обективизират с ехографско наблюдение и консултация със специалист.

Консултации за “Рупиксиао” провежда д-р Надя Ганчева, която завършва медицина през 1985 г. След началото на професионалния си път като млад лекар в провинцията, от 1990 г. тя започва да се занимава с акупунктура и лазертерапия в Трета градска болница. По-късно специализира китайска медицина и получава китайска диплома, а през 1995 г. придобива специалност по физиотерапия. Води курсове за следдипломна квалификация по китайска медицина, има издадена книга и множество публикации, свързани с китайската медицина и фитотерапията. Интересът й към аюрведа идва естествено, тъй като китайската и индийската медицина са две лечебни системи и философски школи, които в голяма степен се припокриват и допълват. Тяхното основно средство са източните лечебни растения.

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