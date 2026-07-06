Меджидиев проверява работата на НЗОК при Стефановски и Мавров

Ще бъдат анализирани всички решения на бившите управители за организацията на работата при обществените поръчки, провеждането на лечения в чужбина и спазването на законите за лекарства

Няколко дни след като беше избран за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, д-р Асен Меджидиев разпореди проверки на дейността на институцията за периода 1 юни 2023 г. - 30 юни 2026 г.

Проверките ще включват спазването на нормативните и вътрешноведомствените актове за организацията на работата на служителите в отделите „Обществени поръчки", „Лекарствени продукти и диетични храни" и „Медицински изделия и помощни средства".

Ще бъде проверена и дейността по заявяване, одобряване и плащане на получените разрешения от НЗОК за провеждане на лечение в страната и чужбина на лица под 18-годишна възраст.

Новоизбраният д-р Меджидиев остава единственият управител на НЗОК след оставките на доскорошното ръководство - управителя доц. Петко Стефановски и заместника му проф. Момчил Мавров.

Оставките на ръководството бяха поискани от ПГ, ПП, ДБ и ДПС с обвинения за корупционни практики, а парламентът задължи шефа на ДАНС да даде класифицирана информация за дейността на управителите доц. Стефановски и проф. Мавров.

Д-р Меджидиев заяви, че ще назначи проверки в Здравната каса още преди да бъде избран за подуправител по време на изслушването му в Комисията по здравеопазване.

"Доволен съм от Мавров, както съм доволен от доц. Стефановски. В годините също съм работил и с двамата по прекрасен начин. Аз не мога да говоря за конкретна корупция, може да има в Здравната каса, но аз не съм разследващ орган. Ще направя проверка за това какво се случва, но не мога да казвам кой е корумпиран, кой е измамник и т.н.", заяви д-р Меджидиев пред комисията.

"Решението за проверките е част от политиката на новото ръководство за последователно укрепване на прозрачността, отчетността и доброто управление в НЗОК", съобщават от Здравната каса.

"След приключването им ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки. В рамките на закона и при спазване на принципите на публичност и прозрачност НЗОК ще информира обществеността за резултатите от тях", добавят още от ведомството.