Д-р Ваньо Видков поема председателството на Столичната лекарска колегия

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Управителният съвет на Столичната лекарска колегия избра д-р Ваньо Видков за председател на колегията. Решението беше взето единодушно на заседание на ръководния орган. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната лекарска колегия.

Промяната в ръководството се налага поради избирането на досегашния председател д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса и след подадената от него на 02.07 2026 г.оставка като председател на СЛК. Съгласно Устава на колегията, д-р Видков ще довърши настоящия управленски мандат, който изтича през юни 2027 година.

До момента д-р Видков заемаше позицията на заместник-председател на УС на СЛК с ресор „Болнична помощ", за който притежава доказан административен и съсловен опит.

Професионална визитка на д-р Ваньо Видков:

Д-р Ваньо Видков е утвърден специалист по анестезиология и интензивно лечение с дългогодишна практика в едни от най-авторитетните болнични заведения в столицата:

1995 – 2011 г.: Лекар в Клиниката по оживяване, детоксикация и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска".

2011 – 2012 г.: Част от екипа на болница „Шейново".

2012 – 2014 г.: Анестезиолог в Отделението по анестезиология и интензивни грижи към Клиниката по урология на болница „Н. И. Пирогов".

От 2014 г. до момента: началник на Отделението по анестезиология и интензивни грижи в Първа градска болница – София.

Обществена дейност:

През 2018 г. е избран за заместник-председател на СЛК в екипа на д-р Асен Меджидиев. Изпълнява функциите на Председател на УС на колегията, когато д-р Меджидиев е назначен за служебен министър на здравеопазването.

Инициира програми за финансово подпомагане и международно следдипломно обучение в Турция, Испания, Румъния като част от дейността на Фонд Млад лекар на колегията.

Работи активно за защита на правата на лекарите при дигитализацията на здравеопазването и намаляване на административната тежест.