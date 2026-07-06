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Смъртните случаи от ебола в ДР Конго вече са над 500

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Смъртните случаи от ебола в ДР Конго вече са над 500

Повече от 500 души са починали досега на фона на продължаващата епидемия от ебола в Демократична република Конго, съобщи днес министерството на информацията, цитирано от ДПА.

В страната има 1561 потвърдени случая на инфектирани с ебола, 506 от които са с фатален изход. 628 пациенти в момента се лекуват в болници и изолационни центрове, а 253 души са се възстановили.

Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията изразиха опасения, че пациенти, които са дали положителен резултат след тестване за наличие на болестта, често бягат от изолационните центрове, което затруднява усилията за овладяване на епидемията.

В съседна Уганда са регистрирани 19 случая, включително два смъртни, откакто епидемията избухна през май. Случаите в страната са свързани с епидемията в североизточната част на съседно ДР Конго.

Ебола се предава чрез пряк контакт с инфектирани телесни течности, пише БТА. 

Настоящата епидемия е свързана с щама „Бундибуджо“, който се оказа труден за овладяване поради липсата на одобрена ваксина или специфична терапия. Все пак неотдавна започнаха клинични изпитания на два вида антивирусна терапия.

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Смъртните случаи от ебола в ДР Конго вече са над 500

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