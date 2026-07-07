"Диагноза България": AI провери болниците (без частните) и откри аномалии за 605 млн. евро

За голяма част от посочените проблеми има логични обяснения, казват експерти

Системата дава опция за подаване на анонимни сигнали за подкупи, злоупотреби с обществени поръчки, фалшиво отчитане пред НЗОК

Гражданска платформа, наречена "Диагноза България", е създал 19-годишният Мартин Атанасов (автор и на проекта за пътни катастрофи „Черна писта"), за да покаже как се разходват публичните средства в българското здравеопазване.

Платформата анализира официални данни за 180 държавни и общински болници и засича рискови разходи и аномалии за над 605,9 милиона лева само за 2025 г. „Диагноза България" синтезира информация от справки и отчети на Министерство на здравеопазването, болниците, Националната здравноосигурителна каса, Централизираната система за обществени поръчки, НЗИС и други. Изненадващо от данните са изключени частните болници, които „поглъщат" половината от публичния ресурс в здравеопазването.

Системата за държавните и общински болници е разделена на шест модула с различни данни. Първият включва информация за бюджета, разходи и приходи, клинични пътеки по Здравната каса и т.н. Атанасов сравнява данните с аналогични болници, а всяко отклонение от статистиката платформата маркира като аномалия.

Сайтът синтезира и данните за публичните заплати на персонала на болниците по щат, като средната брутна заплата според автора е 1076 евро.

Чрез изкуствен интелект се анализират близо 3 хиляди обществени поръчки* от лечебните заведения за 2025 г. с обща стойност над 1,2 млрд. лева. След това платформата маркира риск-индекс за всяка поръчка.

Обработката показва статистическите разлики в разходите, поръчките и лекарствата. Те са маркирани като "аномалия". Здравната каса също е обект на анализ на платформата.

"Аномалията не е обвинение. Тя е сигнал и покана за по-внимателен поглед. Място, където обществото, институциите и самата система трябва да попитат „защо" и да предприемат действия", твърди Мартин Атанасов.

Според анализите на „Диагноза България" за 2025 г. "аномалиите" са на стойност 605 980 966 лв. Платформата пита дали наистина има държавни и общински болници, които плащат стотици хиляди за нелогични разходи, докато отделенията им са в плачевно материално състояние, а заплатите на лекарите и медицинските сестри са под средните за страната. Според създателя отговорът на този и още въпроси могат да бъдат намерени в платформата.

" Сигурно може да се разсъждава по данните. Но на първо четене за повечето т.нар. от автора "аномалии" има логично обяснение. Вероятно причината за голяма част от разликите в разходването на средства и приходите на болничните заведения за различните медицински направления, са нивото на компетентност, оборудване, медицинската експертиза на лекарите и т.н. Те използват по-скъпи апаратури в съответното направление, често имат и по-подготвени кадри. Това може да оскъпява лечението за пациентите", коментира експерт по здравни политики.

"Смисълът на платформата е не да атакува здравната система, а да я направи видима. Не да сочи с пръст, а да покаже къде числата не изглеждат нормално. Не да произнася присъди, а да даде на гражданите, журналистите, институциите и самите болници инструмент за проверка, сравнение и промяна", заявява още Атанасов.

Сайтът дава възможност за подаване на анонимни и криптирани сигнали за подкупи, злоупотреби с обществени поръчки, фалшиво отчитане пред НЗОК, фиктивни назначения, злоупотреби със заплати и доплащания на пациенти.