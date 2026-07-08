Здравната каса осигури в рекордно кратък срок лечението на 3 деца в чужбина

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигури, в рамките на два дни, одобрението за лечението на три деца, нуждаещи се от спешно високоспециализирано лечение в чужбина – трансплантация на стволови клетки в Германия и чернодробни трансплантации в лечебни заведения в Германия и Италия. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

Предвид тежкото здравословно състояние на децата и непосредствения риск за живота им било необходимо в изключително кратки срокове да бъде създадена организация за медицинското им транспортиране до съответните лечебни заведения. За целта било осигурено използването на санитарната авиация на Военновъздушните сили на Република България, придружаване от специализирани медицински екипи, както и последващ специализиран наземен медицински транспорт от летищата в Германия и Италия до лечебните заведения, в които предстои да бъде проведено лечението.

Необходимата организация за транспортирането на децата станала възможна благодарение на отличната координация и ефективното взаимодействие между всички ангажирани институции, което създава условия лечението да започне своевременно, съобразно медицинските показания за всеки от случаите.

НЗОК изразява искрена благодарност към Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция „Медицински надзор", Министерството на отбраната и Военновъздушните сили на Република България, както и към лекарите и медицинските екипи на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – София, СБАЛДБ – София и УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив. Благодарение на техния професионализъм, бърза реакция и добро взаимодействие беше създадена необходимата организация за осигуряване на лечението на трите деца в чужбина.

НЗОК ще продължи да изпълнява своята мисия с отговорност и ангажираност, като осигурява своевременен достъп до лечение, включително, когато медицинските показания налагат то да бъде проведено в чужбина.