СЗО: Над 600 души са починали от ебола при новата епидемия в ДР Конго

Епидемията от ебола в Демократична република Конго (ДРК) е причинила смъртта на над 600 души, сочат последните данни на Световната здравна организация (СЗО), базирани на информация от конгоанските здравни власти, съобщи Франс прес.

От началото на настоящото огнище са регистрирани общо 1759 потвърдени случая и 600 смъртни случая, според доклад на СЗО от 7 юли. В съседна Уганда са отчетени 20 заразени и две починали лица.

Ебола се предава чрез контакт с телесни течности и може да причини тежка хеморагична треска. За последните 50 години заболяването е отнело живота на над 15 000 души в Африка. Най-тежката епидемия в ДР Конго, продължила от 2018 до 2020 г., доведе до близо 2300 жертви при около 3500 регистрирани случая.

Представителката на СЗО в ДР Конго Ан Ансия заяви, че епидемията продължава да се разпространява, а реалният ѝ мащаб все още не е напълно изяснен. По думите ѝ, въпреки постигнатия напредък, здравните служби са изправени пред сериозни трудности, като центровете за лечение работят близо до максималния си капацитет.

Основното огнище се намира в провинция Итури в североизточната част на страната, близо до границите с Южен Судан и Уганда. Случаи са регистрирани и в съседните провинции Северно Киву и Южно Киву, където нестабилната обстановка и действията на въоръжени групировки допълнително затрудняват борбата с разпространението на вируса.

СЗО предупреждава, че придвижването на населението, продължаващата несигурност и слабостите на здравната система усложняват усилията за овладяване на епидемията. Хуманитарните нужди в засегнатите райони остават значителни, включително по отношение на защитата на цивилните, достъпа до храна и медицинска помощ.

Настоящото огнище е 17-ото в историята на ДР Конго и беше официално обявено на 15 май. То е причинено от варианта Бундибугьо на вируса ебола, за който все още няма одобрена ваксина или специфично лечение.

На 2 юли започнаха клинични изпитвания на две потенциални терапии срещу този рядък вариант, а СЗО разреши спешната употреба на първия молекулярен диагностичен тест за откриване на вируса.