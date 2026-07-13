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С настъпването на лятото и високите температури много хора започват да усещат неприятното чувство на дискомфорт – тежест в долните крайници, леко подуване около глезените вечер и усещане, че краката им са „оловни“. Тези оплаквания често се засилват след дълъг работен ден зад бюрото или след продължително пътуване в автомобил, автобус или самолет.

Мнозина бързат да свържат този проблем единствено с вените и търсят традиционните средства за тонизиране на венозната стена. Съвременната медицина обаче показва, че през лятото проблемът е много по-дълбок и комплексен. Той е свързан с общото състояние на кръвоносните съдове, гъстотата на кръвта и способността ѝ да циркулира свободно по цялото тяло.

Защо жегата и пътуванията са предизвикателство за съдовете?

Когато температурите навън се повишат, тялото ни се опитва да се охлади по естествен начин. За да отдели излишната топлина, то разширява периферните кръвоносни съдове. Това разширяване обаче води до забавяне на кръвния поток. Земното притегляне допълнително затруднява връщането на кръвта от краката обратно към сърцето.

Ситуацията се усложнява драстично през летния сезон поради два основни фактора:

Обезводняване: В жегите се потим повече и ако не пием достатъчно вода, обемът на течностите в организма намалява. Това води до повишена гъстота на кръвта (влошена реология) – тя става по-лепкава и се движи по-трудно през капилярите. Продължително седене (Синдром на туристическата класа): Независимо дали пътуваме за лятната отпуска, или работим в офис с климатик, часовете прекарани в една позиция без движение водят до т.нар. „застой“ на кръвта в долните крайници. Рискът от образуване на микроскопични съсиреци в тези моменти нараства, което застрашава съдовото здраве.

Резултатът е добре познат:

Отоци около глезените в края на деня;

Неприятно пулсиране, мравучкане и тежест в прасците;

Лесна уморяемост при ходене и дискомфорт, който пречи на пълноценната почивка.

Решението: Не просто тонизиране, а грижа за качеството на кръвния поток

За да се справим трайно с летния дискомфорт, не е достатъчно просто механично да свием вените. Кръвоносната ни система изисква по-интелигентна подкрепа, насочен към три ключови направления:

Подобряване на течливостта на кръвта: Кръвта трябва да бъде с оптимална гъстота, за да преминава лесно през забавените от жегата участъци.

Кръвта трябва да бъде с оптимална гъстота, за да преминава лесно през забавените от жегата участъци. Защита на съдовата стена отвътре: Вътрешният слой на съдовете трябва да бъде гладък и здрав, за да няма предпоставки за възпаления и застой.

Вътрешният слой на съдовете трябва да бъде гладък и здрав, за да няма предпоставки за възпаления и застой. Подкрепа за микроциркулацията: Кръвта трябва да достига безпрепятствено и до най-малките капиляри в периферните тъкани.

Двете сили в Натаспин Х: Натокиназа и Хидрокситирозол

Точно този съвременен, трикомпонентен подход осигурява Натаспин Х (NatAspin H). Продуктът съчетава две мощни биоактивни съставки, които работят в перфектен синхрон за нуждите на съдовата система през лятото:

Натокиназа (Nattokinase): Това е пречистен ензим с научно доказано действие, извлечен от традиционна японска храна (нато). Ролята на натокиназата е безценна през горещите месеци – тя подпомага естественото разграждане на излишния фибрин (протеина, който „слепва“ кръвта). По този начин тя поддържа физиологичната течливост на кръвния поток, предпазва от образуване на микросъсиреци при продължително седене или обезводняване и облекчава работата на сърцето, без да крие рискове от нежелано кървене. Хидрокситирозол (Hydroxytyrosol): Изключително силен антиоксидант, извлечен от маслинови листа. В жегите оксидативният стрес върху съдовете се засилва. Хидрокситирозолът действа като щит за вътрешния слой на съдовите стени. Той предпазва мазнините в кръвта от окисляване и увреждане, поддържа структурата на съда здрава и не позволява натрупването на микроскопични отлагания, които биха затруднили циркулацията.

Какво споделя практиката през летния сезон?

Специалистите и пациентите, които включват тази комбинация в летния си режим, наблюдават значително облекчение на симптомите. Благодарение на подобреното качество на кръвния поток и защитените съдови стени, се постига:

Чувство за лекота в краката, дори след дълги пътувания или часове в седнало положение;

Намаляване на вечерните отоци около глезените;

По-добра издръжливост при разходки на открито и туризъм.

Комбинацията от натокиназа и хидрокситирозол в една капсула осигурява бързо действие и дългосрочна защита, което прави продукта изключително подходящ за превенция през целия топъл период.

Как да помогнем допълнително на съдовете си в жегите?

За да се радваме на лекота и енергия през лятото, кардиолозите съветват да съчетаваме специализираната грижа с няколко прости навика: