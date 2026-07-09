Образна диагностика от бъдещето в УМБАЛ „Александровска“

Последно поколение компютърен томограф NeuViz Epoch+ и премиум клас остеоденситометър Lunar iDXA на технологичният гигант General Electric са най-новите придобивки в УМБАЛ „Александровска", които днес бяха официално представени пред зам.- министъра на здравеопазването д-р Ивиан Бенишев, ректорът на Медицински университет – София проф. Бойчо Ланджов, деканът на Медицински факултет към МУ проф. Димитър Буланов, представители на здравните институции, колеги и партньори. Тържествен водосвет за здраве и благополучие бе отслужен от Н. Пр. Тивериополският епископ Тихон. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ „Александровска".

Изпълнителният директор на лечебното заведение проф. Атанас Йонков благодари на Здравното министерство за оказаната финансова подкрепа, като подчерта че новите апарати надграждат използваните до момента. В словото си той изтъкна, че въвеждането им в експлоатация е важна инвестиция в качеството на медицинските услуги и още една стъпка към съвременна, безопасна и високотехнологична диагностика на пациентите в УМБАЛ "Александровска".

„Новото оборудване е поредния успешен етап от модернизирането на най-старата болница в България, пише в поздравителния адрес на министър Ивкова. През своята дългогодишна история лечебното заведение се утвърди като дом на световно признати експерти в областта на медицината и пример за високи стандарти в грижите за здравето. Днес, със своя многопрофилен спектър от дейности, които осъществява, Александровска болница е важен стълб в системата на българското здравеопазване. Сигурна съм, че наред с ползите за пациентите, възможностите, с които разполага специализираното медицинско оборудване, ще имат допълнителен положителен ефект върху мотивацията и удовлетворението на ангажираните специалисти", заявява здравният министър.

Новите апарати са на обща стойност 2 275 351 € (4 450 200 лв.), от които 155 535 € (304 200 лв.) са осигурени от Министерството на здравеопазването

за закупуване на остеометъра, съгласно договор за предоставяне на целева субсидия за капиталови разходи на държавните лечебни заведения. Всеки един от апаратите е снабден с модерни технологични и софтуерни решения, чрез които значително ще се подобри качеството на диагностичния и терапевтичния процес за пациентите във всяка една от лечебните структури на болницата.

Компютърият томограф NeuViz Epoch 512-slice е скенер от най-ново поколение, който поставя нови стандарти в образната диагностика чрез съчетаване на изкуствен интелект, висока диагностична прецизност и оптимизирани протоколи. Той е една от най-иновативните разработки на компанията Neusoft Medical Systems и представлява значителна стъпка напред в развитието на съвременната компютърна томография.

Апаратът разполага с 512-срезова технология, 16 cm широко покритие по оста на сканиране на пациента и изключително бързо сканиране с ротация от 0.259 секунди, което позволява провеждането на висококачествени изследвания дори при сложни клинични случаи. Преместването на масата достига до невероятните 820 mm/sec.

Усъвършенстваната технология позволява прецизни кардиологични и перфузионни изследвания, способни да уловят сърдечния цикъл само за един удар (One-beat cardiac imaging). Устройството извършва и комплексни системни съдови прегледи за по-малко от 5 секунди.

Интегрираните AI алгоритми и интелигентни системи автоматично разпознават анатомичните структури, подпомагат оптимизирането на протоколите за конкретния пациент, както и позиционирането, реконструкцията и последващата обработка на образите. В комбинация с усъвършенстваните алгоритми за итеративна реконструкция и възможността за нискодозово сканиране при 60 kV, системата осигурява висококачествени образи при ниска доза облъчване за пациента.

Lunar iDXA е най-висок клас остеоденситометър на GE HealthCare, използващ технологията DXA (двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия). Той се счита за златен стандарт в измерването на костната плътност, метаболитното здраве и цялостния състав на човешкото тяло. Системата предоставя високо прецизни измервания и разширени клинични възможности, които подпомагат ранната диагностика, проследяването на лечението и индивидуализирания подход към пациента.

Lunar iDXA извършва цялостно изследване на костното и метаболитното здраве. Освен стандартната оценка на костната минерална плътност (BMD) за диагностика и проследяване на остеопорозата, системата позволява подробен анализ на състава на тъканите, включително измерване на мастната и чистата телесна маса, разпределението на мазнините и оценка на висцералната мастна тъкан. Тези възможности го превръщат в ценен инструмент както за ендокринологията и метаболитната медицина, така и за спортната медицина, педиатрията и научните изследвания.

Системата използва усъвършенствана DXA технология с високочувствителни цифрови детектори и геометрия с тесен рентгенов сноп, осигуряващи образи с висока разделителна способност и изключителна прецизност на измерванията. Благодарение на нея, могат да бъдат установявани дори минимални промени в костната плътност и телесния състав, което подпомага по-ранното откриване на клинично значими изменения и по-точното проследяване на терапевтичния ефект.

Lunar iDXA предлага и редица специализирани приложения, включително диагностика на прешленни фрактури и тяхното проследяване, анализ на трабекуларната костна структура (TBS), разширена оценка на геометрията на тазобедрената става, измерване на костната плътност в различни зони след протезиране, които дават големи възможности за установяване и проследяване на пациенти с метаболитни, онкологични и ендокринни заболявания. Възможността за едновременно изследване на костното здраве и телесния състав осигурява по-комплексен поглед върху здравословното състояние на пациента и подпомага вземането на информирани клинични решения.

Апаратът е оборудван със SmartScan система, която минимизира времето за сканиране, а това позволява провеждане на контролни изследвания и дългосрочно проследяване на пациенти, включително деца и млади хора при подходящи клинични индикации с минимално рентгеново облъчване.

Помещенията, в които пациентите ще бъдат обслужвани, са изцяло реновирани, с цялостна подмяна на подовата настилка, на таваните и на няколко вида инсталации (осветление, климатизация, електроинсталация).

Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ "Александровска" е най-старото рентгеново отделение у нас. Само няколко години след откриването на рентгеновите лъчи, Александровска болница е първото лечебно заведение, което закупува рентгенов апарат. Днес, екипът ѝ осигурява цялата гама рентгенови и образни изследвания на пациенти по спешност, неотложен прием и на хоспитализирани пациенти, 24 часа в денонощието. Годишно през клиниката преминават повече 27 000 човека за образно-диагностични изследвания.

Отделението по клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания на УМБАЛ "Александровска" е първото напълно оборудвано звено в областта на диагностиката на остеопорозата в България. През 2000г. то стартира като Сектор по остеопороза към Клиниката по ендокринология на болницата. Към момента през него годишно преминават над 6000 пациенти и се обучават над 400 специалисти или почти всички, които се занимават с остеопороза в България.

Новото съвременно оборудване на УМБАЛ „Александровска" е значима инвестиция в развитието на съвременната профилактика, диагностиката и персонализираната медицина. Новите апарати ще разширят възможностите за обучение на специализанти и за висококачествени образни изследвания, предоставяйки на пациентите достъп до технологии от световна величина.