Без аналог: 91% от участниците в консултацията на ЕК не желаят нови ограничения в тютюневата регулация

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Подробен анализ на повече от 82 000 становища показва рядко срещан консенсус между граждани, учени, бизнес и неправителствен сектор – против свръхрегулацията в ЕС

Една от най-мащабните обществени консултации, провеждани някога от Европейската комисия в областта на тютюневата регулация, изпрати категоричен сигнал към Брюксел: Стига с ограниченията

Според анализ на независимата организация We Are Innovation (виж тук) над 91% от повече от 82 000-те становища, подадени по време на обществената консултация за ревизията на Директивата за тютюневите изделия (TPD) и Директивата за рекламата на тютюневите изделия (TAD), възразяват срещу предложената посока от Европейската комисия за още по-ограничителни бъдещи регулации в ЕС.

„Комисията получи един от най-мащабните отговори в историята на европейската политика с широко географско представителство относно бъдещето на тютюневите и никотиновите изделия. Послание, което трудно може да бъде пренебрегнато", отбелязват авторите на аналитичния доклад от „We Are Innovation" - мрежа от над 50 мозъчни тръста, фондации, неправителствени организации, експерти и институции, базирани по целия свят. Според тях констатациите надхвърлят темата само за тютюневата регулация и поставят по-големия въпрос - как Европа регулира и как се отнася към иновациите.

Изследването е базирано на пълен преглед на всички становища, публикувани в рамките на консултацията между 18 май и 15 юни и посочва, че едва 2% от участниците изразяват подкрепа за по-рестриктивен регулаторен режим в областта на тютюна.

Участниците са от 138 държави, като 43 държави се представляват и от академични орнагизации, университети и научни институции

Един от най-съществените изводи е, че критичните позиции не са само от бизнеса или производителите на тютюневи и никотинови продукти, а напротив – от различни обществени групи, отваряйки широко ветрилото на единодушието. 96% от становищата, подадени само от представители на академичните среди и научноизследователски организации, съдържат критики към предложената посока за рестрикции върху новите продукти. Същото важи за 94% от неправителствените организации, бизнес организациите и институционални участници, както и за 93% от гражданите.

Според авторите подобно високо ниво на съгласие между толкова различни категории участници е рядкост в обществените консултации на Европейския съюз.

Три различни категории участници - едно общо послание

Въпреки че отделните групи поставят различни акценти, анализът открива обща тенденция.

Гражданите говорят преди всичко за свободата и правото на информиран избор, и за опасенията, че прекомерните ограничения могат да засилят нелегалния пазар, който носи повече здравен риск.

Бизнесът поставя акцент върху инвестициите, иновациите, работните места и необходимостта от предвидима регулаторна среда.

Научната общност настоява бъдещите политики в ЕС да се основават на научни доказателства и данни, които правят разграничение между различните категории продукти според техния рисков профил и въздействие върху здравето на потребителите, но и върху живота и здравето на хората, които не са потребители, с призив да не се третират еднакво.

Дебатът вече не е само за тютюна и никотина

Докладът стига и до по-генерален извод, че инициативата на Брюксел за бъдеща ревизия на една Тютюнева директива се превръща в тест за начина, по който Европейският съюз регулира иновациите, като често бизнесът затъва в рестриктивни мерки, без реален ефект, давайки неволно път за развитие и прилагане на иновативните идеи и технологии извън Съюза.

Тази теза е застъпена от университети извън ЕС - IE University, Northeastern University London и University of Delaware, които предупреждават за рискът честите регулаторни промени и недостатъчно обосновани рестрикции да увеличат несигурността пред инвестициите и научноизследователската дейност, което стимулира инвестициите извън Европа. Според тях въпросът не е само как Европа ще регулира тютюна и никотина, а какъв сигнал изпраща към всички индустрии и сектори, които инвестират в иновации, научни разработки и нови технологии.

Пет препоръки към Европейската комисия

На тази основа анализът формулира пет основни препоръки към Европейската комисия:

Регулацията да се основава на реалния рисков профил на различните продукти

Да се оценява как новите правила влияят върху иновациите, научноизследователската и развойната дейност

Да бъдат направени реални оценки на икономическите последици и въздействието върху заетостта

Рискът потребителите да се насочат към нелегалния пазар да бъде предвиждан и ограничаван

Всяка нова мярка трябва да бъде подкрепена с надеждни причинно-следствени доказателства

Следващият ход е на Европейската комисия

Първата обществена консултация приключи, но към настоящия момент тече втора (виж тук) и дебатът тепърва започва. След рекордния брой становища и отчетеното широко несъгласие с част от регулаторната посока, очаква се следващият ход на Европейската комисия.

Очакванията на гражданите в ЕС са Брюксел да промени посоката. Но независимо дали ще промени първоначалния си подход, консултацията вече показа, че бъдещето на европейската политика за тютюневите и никотиновите продукти няма да бъде решавано без сериозен обществен, научен и икономически дебат.

За Брюксел това е и тест доколко европейските институции са готови да съобразят бъдещото законодателство с научните доказателства, икономическите оценки и най-вече с мнението на десетките хиляди участници в общественото обсъждане.