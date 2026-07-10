За електронна рецепта и болничен лист се плаща само 1,48 евро след преглед

За лабораторни изследвания, предписани от лекар, се плаща за вземане на биологичен материал - размерът се определя от съответната лаборатория

За средствата, които дава на лекари или на лечебно заведение, пациентът трябва да изисква финансов документ

За нерегламентирани плащания може да подадете сигнал и в РЗОК

НЗОК се стреми да дава точни и ясни отговори на всички ваши въпроси, които задавате на зеления телефон, на онлайн консултациите или в приемните. Те са свързани както с медицинските услуги в доболничната и болничната помощ, така и с правата ви и начините за контрол на средствата, които НЗОК заплаща за вашето здраве. В миналия брой експертите на касата отговориха на първите 8 най-често задавани въпроса, днес на още 11.

1. Заплаща ли НЗОК премахването на полипи от носната кухина?

В извънболничната помощ НЗОК заплаща за високоспециализираната медицинска дейност "Отстраняване на полипи от носната кухина". Тя е включена в пакета на лекар със специалност УНГ, който има договор с НЗОК. В болничната помощ касата заплаща за амбулаторна процедура №18 "Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност".

Отстраняване на полип в околоносните кухини може да се извърши в рамките на клинична пътека №137 "Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност". НЗОК поема всички разходи по нея с изключение на някои медицински изделия (посочени в клиничната пътека), за които може да ви бъде поискано заплащане.

2. Заплаща ли НЗОК тестове за алергия към видове мухъл и плесени?

Личният лекар издава направление за консултация със специалист алерголог. Той извършва преглед и назначава по преценка и при необходимост съответното изследване.

НЗОК заплаща за тестуване, ако е назначено от лекар специалист с направление за високоспециализирани дейности и лечебното заведение има сключен договор с касата за тях.

В пакета на лекаря алерголог е включена и специализираната медицинска дейност "Орален провокационен тест с медикаменти", за която НЗОК заплаща. Касата заплаща и за "Назален провокационен тест с медиатори" и "Бронхопровокационен тест с метахолин", ако дейността е назначена от специалист с направление и лечебното заведение има договор с НЗОК за конкретния вид високоспециализирана дейност. Касата не заплаща кръвен тест за алергии.

3. Кой е освободен от заплащането на потребителска такса?

В закона изчерпателно са изброени категориите лица, които са освободени от потребителски такси, включително и лицата със заболявания, определени по списък (Приложение №11 към Националния рамков договора 2023-2025) :

Лица, чиито заболявания влизат в списъка към Националния рамков договор;

Малолетни, непълнолетни и неработещи представители на семейството;

Военнопострадали;

Ветерани и военноинвалиди;

Задържани под стража;

Задържани по чл. 72 от Закона за МВР;

Задържани по чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" или лишени от свобода;

Социалнослаби, на които се изплащат помощи по правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

Хора, които са настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник;

Медицински специалисти;

Бременни жени и родилите до 45 дни след събитието;

Хора със злокачествени новообразувания;

Хора със заболявания, причинили им над 71% намалена работоспособност.

4. Какво заплащаме при посещение при личния лекар/лекар специалист?

За 2026 г. потребителската такса при посещение при на лекар/лекар специалист е 1,48 евро. Лекарят или лечебното заведение е длъжно да издаде финансов документ за всяка заплатена от пациента сума.

5. Дължим ли такса при издаване на електронна рецепта?

Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват от лекаря след извършен преглед. За оказаната медицинска помощ здравноосигуреното лице дължи само потребителска такса, освен ако не е освободено от нея.

6. Заплаща ли се издаването на извинителна бележка за учениците?

Няма изискване издадените е-бележки за извинение на отсъствията да се отчитат към НЗОК, тъй като не са в пакета от дейности, гарантиран от бюджета на касата. Това е информация, която се уточнява от Министерството на здравеопазването и МОН чрез платформа, която не попада в електронната система на НЗОК.

7. Заплаща ли се издаването на болничен лист?

Не заплащате за издаването на болничния лист. Издаването на болничен лист е резултат от извършен преглед, като за оказаната медицинска помощ се плаща само потребителска такса, освен ако не сте освободени от нея.

НЗОК заплаща за издаване на първичен и на вторичен болничен лист; насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК); подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

8. Какво дължим за изследвания в лаборатория?

Отивайки в лаборатория за извършване на изследвания, предписани от лекуващ лекар, пациентът заплаща такса за вземане на биологичен материал. Размерът се определя от съответната лаборатория.

Здравноосигуреният не заплаща на лабораторията потребителска такса от 1,48 евро, ако е заплатил такса за вземане на биологичен материал. В случаите, когато в лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, не се взема такса за биологичен материал, пациентът заплаща 1,48 евро.

Децата също заплащат такса за вземане на биологичен материал. От нея се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

9. Какво заплащаме при посещение на лекар по дентална медицина?

За всяко посещение при лекар по дентална медицина здравноосигурените лица заплащат потребителската такса в размер на 1,48 евро, а

за пенсионерите - 0,51 евро

10. Кой контролира издаването на финансов документ за платената потребителска такса?

За всяка заплатена от пациента сума той трябва да изиска финансов документ от лекаря/лечебното заведение. Контролът по издаването на финансов документ (фискален бон/бележка) се извършва от органите на НАП. За нерегламентирани заплащания може да подадете сигнал и в районната здравноосигурителна каса (РЗОК), с която лечебното заведение има сключен договор.

11. Как да се оплачем, ако правата ни на здравноосигурени са нарушени?

При нарушаване на правата на здравноосигурените лица, свързани с оказаната медицинска или дентална помощ, гражданите имат право да подадат писмени жалби до МЗ, РЗИ, НЗОК, РЗОК, ИАМН, омбудсман на РБ.

При установяване на нередности или съмнения за нарушения или злоупотреби при оказване на медицинска помощ, дентална помощ или фармацевтична грижа, заплащани от НЗОК, здравноосигурените лица могат: