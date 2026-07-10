Браян Джонсън, чиято мисия е да живее вечно: Стомахът ми "се изяжда сам"

Автоимунният гастрит не е причинен от екстремния лайфстайл, който ексцентричният техпредприемач води

Биохакерът и екипът му вече са секвенирали 1 милион от неговите имунни клетки посредством масивно вземане на кръв, за да търсят лечение

В сърцето на Силициевата долина има едно неписано правило - ако имаш достатъчно данни, алгоритми и пари, всеки проблем може да бъде решен. Според някои дори смъртта.

В това поне вярва 48-годишният Браян Джонсън - техпредприемач, който

продаде компанията си Braintree на PayPal за 800 млн. долара, за да посвети живота си на една-единствена цел - да живее вечно

Джонсън харчи по 2 млн. долара годишно за своя Project Blueprint - екстремен режим, който има за цел да върне биологичната възраст на органите му до тази на 18-годишен тийнейджър.

Дните му са изключително стриктни. Той се събужда призори, пие 54 хранителни добавки, тренира един час, придържа се към много стриктна веган диета от точно 2500 калории, а последното му хранене за деня е преди 11,30 ч сутринта.

В същото време Джонсън следи стотици биомаркери, прави си редовни ядрено-магнитни резонанси и дори експериментира с преливане на кръвна плазма от собствения си син.

Преди дни обаче човешкото тяло му напомни, че е всичко друго, но не и вечно. Джонсън за изненада на мнозина обяви че страда от нелечимо хронично заболяване: “Имам автоимунно заболяване. Казва се автоимунен гастрит. Стомахът ми изяжда сам себе си”.

Автоимунният гастрит (AIG) е състояние, при което имунната система се обърква и започва да атакува собствените си здрави клетки, покриващи лигавицата на стомаха. Това са

клетките, отговорни за производството на стомашна киселина усвояването на важни хранителни вещества като витамин B12 и желязо

Заболяването често се развива тихо и безсимптомно в продължение на години и може да увеличи риска от рак на стомаха.

Парадоксално е обаче, че именно един от най-медицинско следените хора на планетата е пропуснал да установи, че автоимунното заболяване се е развивало от години в тялото му.

Рам Харихаран - експерт от Нортийстърн Юнивърсити, коментира: “Браян Джонсън е може би най-изследваният жив човек, но това състояние все пак се е крило от него с години". Причината е в специфичния начин, по който човешкото тяло компенсира дефицитите. Медицинският екип на Джонсън от години е забелязвал хронично ниски нива на феритин (протеина, който съхранява желязото в клетките - б.р.). Тъй като обаче нивата на хемоглобина му са оставали в норма, лекарите дълго време са пренебрегвали този сигнал. Едва след като хранителните добавки не са дали резултат,

се е стигнало до ендоскопия и биопсии на стомаха,

които са разкрили категорични признаци на ранен автоимунен гастрит.

След като Джонсън обяви диагнозата си, мнозина почнаха да се питат възможно ли е маниакалният му режим, това да пиеш 54 хапчета дневно, кръвните трансфузии и “вампирското” избягване на слънчева светлина да са причинили това заболяване?

Медицината и самият Джонсън казват не. Болестта не е пряко следствие от настоящите му биохакинг практики. Джонсън обяснява, че процесът е започнал в тялото му преди повече от 20 години.

Той директно свързва здравословните си проблеми с лошите навици от своята младост: “Като дете ядях зърнени закуски със захар, пиех сладки газирани напитки и ядях фастфууд”, пише сп. “Пийпъл”. А докато гради бизнеса си и става млад баща на три деца, стресът си казва думата и Джонсън напълнява с близо 20 килограма - заради това изпада в дълбока депресия.

Още на 21-годишна възраст той е диагностициран с хипотиреоидизъм (намалена функция на щитовидната жлеза), което показва ранна предразположеност към автоимунни проблеми.

Според имунолози

автоимунните заболявания обикновено се развиват в продължение на десетилетия,

започвайки с “тихи имунни грешки” (имунната система атакува собственото тяло, но процесът не е съпътстван от симптоми), преди да се проявят клинично. Те могат да възникнат спонтанно, като се смята, че генетиката, инфекциите и факторите на средата играят ключова роля. Самият Джонсън категорично защитава настоящия си начин на живот: “Ако не се грижех за тялото си през последните няколко години, щеше да е много по-зле. Здравословни проблеми винаги ще се появяват, без значение колко здрав е човек”.

Техпредприемачът използва кръвна плазма от сина си като част от експерименталните си антиейджинг процедури. СНИМКИ: ЛИЧЕН ПРОФИЛ В "ЕКС"

В момента съвременната медицина гледа на автоимунния гастрит като на състояние, което може само да се управлява, но не и да се излекува напълно. Джонсън вече се подлага на вливания на желязо и лечение с витамин B12, за да компенсира щетите. Но за човек, който отказва да приеме остаряването като нещо неизбежно, диагнозата “нелечимо” е по-скоро поредното предизвикателство. Джонсън отбеляза, че е “развълнуван” да се заеме с този проблем. Той и екипът му вече са секвенирали 1 милион от неговите имунни клетки посредством масивно вземане на кръв, за да търсят лечение.

“В епохата на изкуствения интелект, мултиомиката и създадените по поръчка ДНК, протеини и клетки, никое състояние не бива да се смята за нелечимо, само защото никой все още не се е опитал да го излекува с днешния технологичен арсенал”, категоричен е биохакерът.