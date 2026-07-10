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Качественото проследяване на плода означава доверие, последователност в грижата, ясна информация за пациентката

- Д-р Кирякова, съвременната тенденция за по-късно майчинство се задълбочава. Какво изисква модерната акушеро-гинекологична помощ, за да отговори адекватно на този процес?

- Днес по-късното майчинство е все по-често явление и българските жени са част от тази тенденция. Това поставя нови изисквания към акушеро-гинекологичната помощ, а именно тя трябва да бъде по-прецизна, по-индивидуализирана и насочена към ранна профилактика. Важно е жената да получи навременна консултация още при планиране на бременност, както и активно проследяване.

- Какви са предимствата и недостатъците на отложеното родителство за жените, двойките и специалистите?

- Отлагането на родителството често е свързано с по-стабилна социална и професионална реализация и по-осъзнат избор. Жените и двойките обикновено са по-подготвени емоционално и информирани. В същото време с напредване на

възрастта намалява репродуктивният потенциал

и се повишават някои рискове по отношение на забременяването и протичането на бременността. За специалистите това означава необходимост от по-внимателно проследяване и по-ранна диагностика при затруднения.

- Как се променя практиката на женската консултация при по-късна първа бременност?

- При по-късна първа бременност женската консултация става по-интензивна и по-стриктно проследяваща. Акцентът се поставя върху ранното установяване на рискови фактори, редовния контрол и активната комуникация между лекар и пациентка. Целта е бременността да бъде проследявана по-внимателно и при нужда да се реагира своевременно.

Важно е жената да направи консултация и профилактичен преглед още при планирането на бременността, като се включат ехография на матката и яйчниците, цитонамазка, изследване за вагинални инфекции и др. Показателно е и състоянието на щитовидната жлеза, изследват се нивата на щитовидните хормони.

- Какви дейности задължително трябва да включва женската консултация при бременност в по-късна възраст?

- Женската консултация включва редовни акушеро-гинекологични прегледи, ехографски изследвания в ключовите етапи на бременността и необходимите лабораторни изследвания. Важно е и насочването към допълнителни специалисти при нужда. Тя представлява пакет от системно проследяване при нормално протичаща бременност с цел навременна оценка на всички рискове.

Пренаталната диагностика с фетална морфология е сред ключовите дейности по време на бременност и това важи за всички бъдещи майки.

Първата фетална морфология трябва да се извърши в първия триместър

– между 11-а и 13-а гестационна седмица, като се прави комбиниран скрининг за хромозомни заболявания и се формира прогнозата за бременността – дали тя ще бъде с физиологично протичане, или високорискова, за да се вземат мерки срещу усложнения.

В периода 20-а – 22-а гестационна седмица трябва да се направи втората фетална морфология, а третата е за периода 30-а – 32-а гестационна седмица. Това са високоспециализирани изследвания, чрез които се проследяват на всеки етап всички рискове за развитието на плода.

- Могат ли бъдещите родители да се ориентират за качеството на женската консултация и по какво?

- Да, качеството на женската консултация се разпознава по организацията на проследяването и по комуникацията с лекаря. Важни са регулярните прегледи, ясните насоки и усещането за последователност в грижата. Когато пациентката получава разбираема информация и има доверие, че всяка промяна се следи, това е знак за качествено проследяване.

- От какво зависи доверието между лекар и пациент в условия на информационно пренасищане и как да се избегне недостоверната информация?

- Доверието зависи от ясен и открит диалог между лекар и пациент и от последователността в медицинските препоръки. В условията на информационно пренасищане пациентите често се сблъскват с противоречиви източници, затова е важно да разчитат на специалиста като основен ориентир. Препоръчително е всяка информация да се проверява и обсъжда с проследяващия акушер-гинеколог.

- Как се отразяват морската почивка и летният сезон върху бременността и какви са основните препоръки?

- Бременността е нормално физиологично състояние и както за всеки човек летният сезон не е противопоказен, просто изисква повече внимание.

Най-важно е да се избягва продължителното излагане на пряко слънце,

особено в най-горещите часове между 11 и 17 ч, и да се предпочита сянка, да се носят шапка и леки дрехи. Важен е и достатъчният прием на течности, за да се избегне обезводняване, както и внимание към храната поради по-високия риск от инфекции през лятото.

Къпането в морето в повечето случаи е подходящо и може да бъде полезно, тъй като водата облекчава натоварването и усещането за тежест. Все пак трябва да се избягват бурно море и силни течения. При нормално проследявана бременност и липса на противопоказания морската почивка може да бъде напълно безопасна, като всички препоръки се съобразяват с индивидуалното състояние на жената.

Визитка

Д-р Кирякова е специалист акушер-гинеколог с близо 30 години опит.

Извършва профилактични прегледи, диагностика и лечение на акушеро-гинекологични заболявания, проследяване на бременност, както и специализирани изследвания – колпоскопия, ехография и образна диагностика на млечните жлези в Медицински център "Неовитро".

Била е част от екипа на "Майчин дом", след което се присъединява към екипа на "Токуда", където води женска консултация и раждания в продължение на 18 г.

Завършва Медицинския университет – София, през 1993 г. и през 2002 г. придобива специалност по акушерство и гинекология. Допълнителните квалификации включват колпоскопска диагностика (УБАЛСМ "Н. И. Пирогов"),ехография в акушерството и гинекологията (МУ – София) и образна диагностика на млечните жлези (СБАЛО – София).