Кои лекарства, които милиони пият, може да увеличат риска от горещото време

От хитовите терапии за отслабване и масовите хапчета за кръвно до обикновения ибупрофен – как горещите вълни блокират охлаждането на тялото и защо стандартната доза може да се нуждае от промяна

Екстремните летни температури крият сериозни рискове за хората, които всеки ден пият лекарства. Докато повечето свързват лятото единствено с опасност от слънчево изгаряне, медицинските изследвания доказват, че широк спектър от масово предписвани медикаменти може драстично да промени способността на организма да се охлажда и да поддържа воден баланс.

Според мащабни анализи на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ и изследователските центрове по света фармацевтичните продукти безспорно влияят върху терморегулацията по няколко основни механизъма: засягат контролния център в мозъка, блокират усещането за жажда, увреждат функцията на потните жлези или причиняват опасен дефицит на течности.

И съвсем не са изолиран случай лекарствените средства, които променят реакцията на тялото към жегата, а са цели групи.

Препарати, влияещи върху мозъка, нервната система и възприятията

Редица медикаменти срещу депресия и тревожност влияят върху хипоталамуса – зоната в мозъка, която действа като вътрешен термостат. Тези хапчета могат напълно да объркат процеса на потене, причинявайки или прекомерно изхвърляне на течности, или пълна невъзможност за извеждането им през кожата. Това възпрепятства естественото охлаждане и може да вдигне телесната температура до опасни стойности, акцентира Националната здравна служба на Великобритания в новите летни предупреждения за уязвими пациенти.

Антипсихотични средства и съдържащи литий медикаменти също действат на централно ниво, като нарушават възприятията за околната среда. Поради тази причина съзнанието на човека може изобщо да не отчете, че тялото прегрява. Специфичен риск съществува при прием на литий, тъй като силното слънце и последващото обезводняване повишават концентрацията му в кръвта до токсични нива. Сигнали за подобно състояние са нетипично треперене, замаяност и силно объркване, затова се настоява производителите да описват тези специфични промени в листовките за безопасност.

Стимуланти - като някои лекарства за ADHD - синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност, засилват метаболизма чрез нервната система и карат тялото да произвежда повече вътрешна топлина. Те също така свиват кръвоносните съдове и потискат желанието за прием на вода, което допълнително ускорява топлинното изтощение. СЗО посочва тези стимуланти в официалните си доклади като критичен фактор, изискващ повишено внимание при физически активности на открито.

Успокоителни и сънотворни - като например бензодиазепини, пораждат невидим когнитивен риск. Те забавят реакциите, причиняват сънливост и замъгляват преценката. Човекът буквално губи усещането за време, не осъзнава, че стои твърде дълго на директно слънце и просто забравя да пие вода – тенденция, която се потвърждава от детайлните статистически проучвания на здравните служби.

Препарати за сърдечнатаи съдовата система

Например бета-блокерите – лечебни средства с основната функция да забавят сърдечния ритъм и да понижават кръвното налягане, косвено ограничават способността на сърцето да изпомпва по-големи количества кръв към кожата. Точно това изтласкване на кръвта към периферията е ключово за освобождаването на излишната топлина от тялото, поради което Американската сърдечна асоциация редовно напомня на кардиологично болните пациенти за този специфичен ефект през летния сезон.

АСЕ инхибиторите, използвани за регулиране на високо кръвно, действат по друг механизъм – чрез свойството да притъпяват естествения сигнал за жажда на ниво рецептори. Пациентите просто нямат усещане, че се нуждаят от течности, което в горещите дни бързо води до топлинен удар. Този скрит процес е сред най-честите причини за спешни хоспитализации през юли и август според здравните журнали на британските кардиолози.

Медикаменти, смущаващи функцията на потните жлези

Много от по-старите генерации антихистамини - лекарства против алергии, често ползвани при ухапвания от насекоми, съдържат активни съставки като дифенхидрамин, които блокират химическите сигнали на нервната система към потните жлези да отделят влага. В горещото време това лишава тялото от основния му инструмент за охлаждане, което кара лекарите на терен да поставят тези антиалергични средства в своя червен списък с опасни медикаменти при екстремен климат.

Лекарства за свръхактивен пикочен мехур също имат мощно въздействие. Тъй като целта им е да отпуснат мускулатурата на мехура, те неволно блокират и способността на кожата да отделя пот. Специализирани клинични изследвания, публикувани в медицинската база данни PubMed Central, илюстрират това с рязък скок на случаите на прегряване при по-възрастни пациенти на такава терапия.

Антиконвулсанти - специфичните препарати против епилепсия и мигрена, засягат директно функцията на самите потни жлези. Тялото буквално губи физическата възможност да отделя пот и да се охлажда чрез изпарение, което прави престоя на топло и влажно място изключително опасен, особено за децата – тема, по която Американската фондация за борба с епилепсията изрично съветва семействата да избягват извеждането на децата в часовете с тежък и задушен въздух.

Препарати, засилващи изхвърлянето на течности или затормозяващи бъбреците

Диуретиците - познати като отводняващи лекарства, стимулират бъбреците да изхвърлят ускорено вода и соли за контрол на кръвното. Когато този ефект се комбинира с обилното лятно потене, тялото се дехидратира изключително бързо. Допълнителен страничен ефект е, че те повишават фоточувствителността на кожата и ускоряват изгарянето от слънчевите лъчи. Медицинските експерти от здравния институт на известната по цял свят клиника “Майо” определят диуретиците като риск номер едно за дехидратация при възрастни хора през лятото.

SGLT2 инхибиторите - модерни лекарства за диабет тип 2, действат, като карат бъбреците да изхвърлят излишната захар през урината. Заедно със захарта обаче те принудително извличат огромно количество вода от организма. Хората уринират много по-често, което по време на горещи вълни води до дехидратация. Често това предупруждение се включва в специални информационни брошури за летния сезон.

Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)

Масови болкоуспокояващи, които се купуват без рецепта като ибупрофен, напроксен, също са във фокуса на внимание. Те не пречат директно на потенето, но засягат бъбречната функция. При екстремни горещини, когато тялото вече е подложено на топлинен стрес, комбинацията от тези хапчета и дори леко обезводняване може рязко да натовари бъбреците и да наруши електролитния им баланс, на което обръщат внимание анализите на здравната организация Optum.

Препарати за метаболизъм, диабет и контрол на теглото

Най-новите лекарства за отслабване и диабет - GLP-1 аналози като оземпик действат, като забавят работата на стомаха и потискат апетита. Големият скрит риск през лятото е, че те притъпяват и усещането за жажда. Хората приемат по-малко храна и течности и неусетно изпадат в състояние на прогресиращо обезводняване в горещите дни, за което Американската диабетна асоциация съветва да се обръща сериозно внимание.

И пациентите, които провеждат инсулинова терапия, трябва да бъдат внимателни, тъй като високите температури разширяват подкожните кръвоносни съдове. Това кара организма да усвоява инжектирания хормон много по-бързо, което крие сериозен риск от срив на кръвната захар (хипогликемия).

Важно е да се подчертае, че в никакъв случай не бива самоволно да спирате или променяте схемата на предписаната от лекар терапия заради високите температури, тъй като това крие далеч по-опасни последици за живота и здравето от самите жеги. Ключът към безопасността през лятото не е в отказването от лечението. Но! Повишената бдителност – приемайте медикаментите си точно по предписание, а удвоете приема на вода, избягвайте излизането в най-горещите часове, следете по-често показателите си. И задължително се консултирайте с вашия лекар за евентуални индивидуални корекции в режима през горещите месеци.

Мащабните статистически данни показват, че сред изброените рискови категории най-масово използваната от населението група безспорно са лечебните средства за сърдечносъдовата система и кръвното налягане, веднага следвани от нестероидните противовъзпалителни средства. Тъй като артериалната хипертония е едно от най-разпространените хронични състояния в глобален мащаб, милиони хора приемат АСЕ инхибитори и бета-блокери ежедневно през целия си живот. Паралелно с това медикаменти като ибупрофен се купуват свободно без рецепта и присъстват в почти всяка домашна аптечка или чанта за ежедневна употреба при болка и възпаления. Комбинацията от изключително широкия прием на тези два класа лекарства и директното им влияние върху усещането за жажда, сърдечния дебит и функцията на бъбреците ги превръща в най-мащабния и значим скрит фактор за усложнения по време на летните горещи вълни.

Кои симптоми изискват незабавна реакция

Навременното разпознаване на дехидратацията и топлинното изтощение може да предотврати сериозни усложнения. Незабавно потърсете климатизирано помещение и пийте хладни течности, ако почувствате необичайна умора, главоболие, ускорен пулс, силна замаяност, сухота в устата или забележите, че урината ви е станала твърде тъмна. При липса на подобрение или поява на объркване е наложително да се потърси спешна медицинска помощ.