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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23198579 www.24chasa.bg

Настоящата епидемия от ебола се разпространява по-бързо от предишните

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Смъртните случаи от ебола в ДР Конго вече са над 600

Настоящата епидемия от ебола се разпространява по-бързо от предишните, предупреди здравната агенция на Африканския съюз. Тя бе обявена официално в ДР Конго на 15 май, а до момента починалите от болестта са над 600. 

"Настоящата епидемия се разпространява по-бързо от която и да било предишна от тази болест", предупреди д-р Уесам Манкула, завеждащ отдела за спешни случаи в агенцията по здравеопазването на Африканския съюз, цитиран от Франс прес и БТА.

"За съжаление вирусът продължава да изпреварва нашия отговор. Той се разпространява по-бързо отколкото се прилагат мерките за овладяване на епидемията", посочи Манкула на пресконференция.

"Продължаваме да се борим с епидемията от ебола, която се разпространява по-бързо от която и да било друга регистрирана епидемия, не само тази от щама Бундибуджо, но и от всички други вируси, които предизвикват ебола", допълни той.

Общо 600 смъртни случая бяха отчетени в ДР Конго сред 1759 потвърдени случая на заразяване от началото на епидемията, съобщи Световната здравна организация (СЗО) по време на пресконференция този вторник. СЗО допълни, че ситуацията остава стабилна в съседна Уганда, където бяха потвърдени 20 нови случая на заразяване с болестта и двама починали.

В ДР Конго официално са регистрирани 17 епидемии от ебола, но на този етап не съществува нито ваксина, нито специфично лечение за щама Бундибуджо.

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Смъртните случаи от ебола в ДР Конго вече са над 600

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