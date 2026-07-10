Паразитна инфекция обхвана 17 щата в САЩ

Епидемия от паразитна инфекция, причиняваща тежка диария, се разпространява в 17 американски щата, като през последните седмици са регистрирани хиляди случаи, съобщава Би Би Си.

Става въпрос за циклоспориаза – чревно заболяване, причинено от микроскопичния паразит Cyclospora. Заразяването става чрез консумация на храна или вода, замърсени с паразита. Основният симптом е честа, водниста и понякога силно изразена диария, но могат да се появят и други стомашно-чревни оплаквания. Симптомите обикновено започват около седмица след заразяването. Ако не бъде лекувана, инфекцията може да продължи от няколко дни до повече от месец, като е възможно симптомите да отшумят и впоследствие да се появят отново.

По данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC), между 1 май и 16 юни са регистрирани 145 потвърдени случая на циклоспориаза. Оттогава обаче отделните щатски здравни власти съобщават за значително увеличение на заразените. Огнището вече обхваща 17 щата, сред които Илинойс, Ню Йорк и Тексас, като най-сериозна е ситуацията в Мичиган. Там само за период от две седмици са диагностицирани близо 1000 души.

В Илинойс към 7 юли са отчетени 141 случая – брой, който местните здравни власти определят като „по-висок от обичайното". В Охайо са регистрирани 177 случая.

Според експертите реалният брой на заразените вероятно е по-голям, тъй като част от хората преболедуват без да потърсят медицинска помощ и не се изследват. До момента не са съобщени смъртни случаи, свързани с настоящото огнище, но 20 души са били хоспитализирани.

Специалистите подчертават, че заболяването не се предава от човек на човек. Според епидемиолога д-р Кейтлин Ривърс от Центъра за здравна сигурност към университета „Джонс Хопкинс" заразяването става единствено по фекално-орален път чрез консумация на замърсена храна или вода.

Източникът на настоящото огнище все още не е установен. Не е идентифициран конкретен вид плодове или зеленчуци, нито производител или доставчик, свързан със заразата. По думите на експертите замърсяването най-често възниква още на ниво земеделско производство или при напояването, което прави проследяването на произхода изключително трудно.

Предишни огнища на циклоспориаза в САЩ и Канада са били свързвани с пакетирани салати, пресен кориандър, босилек, малини, захарен грах и зелен лук.

Здравните власти в Мичиган препоръчват ресторантите и кухните, които приготвят сурови зеленчуци, да намалят риска чрез старателно измиване на продуктите, термична обработка на листните зеленчуци и малините, когато това е възможно, както и чрез премахване на външните листа на марулите и зеления лук. Въпреки че Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) предупреждава, че изплакването невинаги е достатъчно ефективно за отстраняване на паразита, CDC продължава да препоръчва измиването на пресните плодове и зеленчуци.

Хората, които развият продължителна диария, са призовани незабавно да потърсят медицинска помощ.