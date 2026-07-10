Ремонтът "по документи" на Спешна помощ в Петрич разгневи здравната министърка

Поредният пример за пропуснати възможности и лошо управление. Така нарекоха от Министерство на здравеопазването ситуацията с ремонта на филиала за спешна медицинска помощ в Петрич, след като министърът Катя Ивкова посети Петрич. Обектът е трябвало да бъде реновиран с европейски средства, но тази възможност е била пропусната безвъзвратно и към момента цената на това се плаща директно от държавния бюджет. Сумата за ремонта е 199 220 евро с ДДС, а от тях вече е платен аванс в размер над 99 000 евро.

Въпреки че средствата са осигурени, на обекта цари бездействие, по документи "се работи", но реалността е, че работниците ги няма, докато медици и пациенти са поставени в риск. Това няма да бъде толерирано, допълват от МЗ.

В проекта за ремонт не е била включена стаята за почивка на персонала, която е в критично състояние. В сградата на филиала има течове от клиничната лаборатория, намираща се над него, както и изгнили, ръждясали тръби. Наложило се е препроектиране още в началото на 2025 г., което допълнително във времето е забавило ремонтните дейности.

Крайният срок за изпълнението е 31 октомври 2026 г.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще посети всички критични обекти в страната. Всеки забавен проект ще бъде проследяван до окончателното му завършване, а всяко неизпълнение ще бъде санкционирано, допълва БТА.

Първите проверки бяха извършени в Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански. С изцяло европейски средства до 2023 г. са завършени и въведени в експлоатация 54 обекта, а други 25 са със завършени строителни дейности и подписан Акт 15. От предвидени за ремонти или за изграждане на повече от 230 филиали за спешна помощ, досега 135 са напълно завършени, други 60 са в процес, а 40 са в риск, каза в началото на юли министър Ивкова по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазването.