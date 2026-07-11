Спортът като лична драма: Психолози откриха, че има тежка фенска депресия, но още не е официална диагноза

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Победата на любимия отбор може да те накара да вървиш с вдигната глава дни наред

Загубата води до силна безнадеждност, понижено самочувствие, разочарование и тревожност - те променят понякога поведението за седмици напред

Футболът отдавна не е просто игра - за милиони той е религия, самоличност и лична битка, която се преживява от дивана така, сякаш фенът е на терена. Победата на любимия отбор може да те накара да вървиш с вдигната глава дни наред. Загубата обаче понякога удря по-силно от личен провал.

Гледането на мачове е

едно от най-популярните

забавления въобще в света

Учени от Шанхай твърдят, че то влияе добре на личността - осигурява социални взаимодействия и възможности за изживяване на емоциите.

При най-верните фенове обаче мачът влияе силно на настроението и поведението. Британски учени доказват, че за много кратък интервал от време, докато гледаме мач, мозъкът изпитва наситени и противоположни емоции.

В един момент може да усетим вълнение и радост, а много малко след това - гняв и ярост, дори тъга. Това може да бъде сравнено дори с истинска луда любов - чувствата силно се покачват и спадат с развитието на действието.

Съвместното изследване на “Кингс Колидж Лондон”, “Тринити Колидж Дъблин” и Университета на Лимерик открива нещо повече: феновете повишават собственото си самочувствие след победа на мача - възприемат себе си за по-добри дори в ежедневието си.

Проучването отваря и нов хоризонт в психологията - фенската спортна депресия. Изследователите анализират емоциите на агитките след загуба на любимия отбор и установяват, че някои от феновете изпитват емоции, сходни на депресивно състояние - силна безнадеждност, понижено самочувствие, разочарование и тревожност.

За да обяснят начина, по който спортното фенство влияе на психичното здраве, учени от университета в Сеул

свързват поведението с

теорията за социалната

идентичност

Тя изследва как хората развиват чувство за идентичност, уважение и стойност от принадлежността си към определена група.

Фен тениските, шаловете и песните за отбора карат фена още повече да се припознае и да се почувства част от нещо по-голямо. Проблемът е, че за най-запалените купата става колективна цел - те я сънуват, дори залагат хиляди за нея.

Според изследователите отдадените спортни фенове тълкуват победите на своя отбор като лични победи. В тези моменти изпитват чувство за по-висок социален статус, по-голямо самочувствие и още редица положителни емоции.

Ако ние сме фенове, победата на отбора е “наша”, сякаш сме изиграли роля в нея. Победата кара запалянковците да повярват в себе си, но негативният резултат крие истински риск за психичното здраве.

Спортният фен може да изпита истински симптоми на депресия, които са силно обезпокоителни и могат да променят поведението му за седмица напред.

Преодоляването на този период може да е особено трудно за най-обвързаните с отбора фенове. Тези силни емоции могат да доведат до необмислени действия.

Историята помни няколко случая на самоубийства по време на световно първенство.

През 2018 г. върл фен на

Лионел Меси се самоубива

след загубата на Аржентина

от Хърватия с 3:0. “Не ми остава нищо повече, което да видя на този свят. Тръгвам си!”, пише в предсмъртното си писмо 30-годишният индиец Алекс Дину.

Историческата загуба с 1:7 на Бразилия срещу Германия пък е причината за самоубийство на 15-годишна непалка.

Влиянието на мачовете върху психиката ни обаче не е лиготия на новото време. Броят на самоубилите се през 1950 г. след загуба на Бразилия от Уругвай е неясен. Националният траур, известен като “Мараказу”, бележи стотици съдби в Бразилия.

Въпреки че силните негативни емоции след загуба на любимия отбор могат да бъдат обезпокоителни и изтощителни,

фенската депресия

не е приета като

официална диагноза

Терминът се оспорва от Асоциацията за тревожност и депресия на Америка, която смята, че думата “тъга” е по-точно определение за състоянието, понеже депресията изисква много повече внимание, а състоянието на феновете обикновено отшумява за няколко дни до седмици.

Британски психолози съветват:

След мач изживейте емоциите си, говорете с други фенове за 45 до 60 минути. “Споделянето на колективното преживяване на загубата може да помогне за по-тясното обединяване на хората, като евентуално облекчи част от тъгата, свързана с нея”, коментират експертите.

След този тежък час преминете на друга тема, излезте от социалните мрежи и ограничете времето за слушане на следмачови анализи по телевизията или радиото.

Кратка тренировка или поне разходка ще повлияе добре на най-изтормозените от резултата.

Психолозите напомнят нещо просто - отборът може да е част от живота ти, но не и целият ти живот. Иначе рискът е един ден да се събудиш съсипан не от собствените си проблеми, а от резултата на хора, които дори не знаят името ти.