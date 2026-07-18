Зеленият чай е по-полезен дори от ябълки

Макар доказателствата за ползите от него да се трупат и консумацията му да расте, това не означава, че трябва да се откажем от плодовете

Светът, изглежда, е полудял по зеления чай. Той вече заема около 35% от световния пазар. Не само се пие от милиони хора всеки ден, но и се прибавя в други напитки, сладкиши и дори в алкохолни коктейли. И всичко това заради твърдението, че има силно антиоксидално и противовъзпалително действие, което може да те предпази от редица болести.

Макар в Япония да го пият от векове и да смятат, че той е един от факторите за високата продължителност на живот в страната, проучванията за ползите от него продължават по цял свят. Едно от последните изследвания тества дали той е по-полезен от плодовете. Учени от Великобритания и САЩ проследяват диетите на повече от 30 хил. души, които по принцип се хранят здравословно. Всички доброволци трябва да консумират препоръчителните пет порции плодове и зеленчуци на ден, за да осигурят високи нива на флаваноли - растителни съединения, свързани със здравето на сърцето. По време на проучването обаче те намаляват количество, като за сметка на това пият зелен чай. Целта е да се разбере дали той осигурява повече флаваноли на организма, които

подобряват еластичността на кръвоносните съдове и кръвообращението

В края на проучването става ясно, че той е по-добър доставчик на тези съединения от редица плодове, включително ябълки, боровинки и ягоди. Учените обаче предупреждават, че резултатите не трябва да се възприемат като призив да се откажем от тях.

“Важно е да не сравнявате зеления чай директно с плодовете. Чаша от него може да съдържа повече флаваноли от една ябълка, но тя осигурява фибри, витамин C и редица други хранителни вещества, които допринасят за вашата здравословна диета. Затова зеленият чай е по-добре да я допълва, а не да замества плодовете и зеленчуците в нея”, коментира пред “Дейли Мейл” диетологът Никола Лъдлам-Рейн. Според нея той наистина е една от най-здравословните напитки, но някои от твърденията за него са силно преувеличени.

Сред тях е например, че води до отслабване. Това твърдение се основава на няколко проучвания, които показват, че зеленият чай ускорява метаболизма и изгарянето на мазнини. И макар това да е така, той не е вълшебна напитка, която сама топи излишните килограми. Експерти предупреждават, че без умерено хранене и физическа активност ефектът от него ще бъде минимален. Те опровергават и твърдението, че колкото повече зелен чай се пие, толкова по-бързо се отслабва. Даже предупреждават, че прекаляването с него може да доведе до нежелани странични ефекти като стомашни неразположения или нарушения на съня поради високото му съдържание на кофеин.

“За повечето здрави възрастни хора две до четири чаши зелен чай дневно могат добре да се впишат в една балансирана диета. Това количество осигурява полезните съединения, без да увеличава приема на кофеин твърде много, особено в сравнение с няколко чаши кафе”, обяснява Лъдлам-Рейн. Тя обаче съветва хората да бъдат по предпазливи с добавките от зелен чай, които също са станали изключително популярни. Някои проучвания ги свързват с увреждане на черния дроб, особено когато се приемат в големи количества или на гладно.

Лъдлам-Рейн развенчава и мит за прахообразния му вариант, известен като матча. Консумацията му скочи със 170% през последната година, след като популярни инфлуенсъри и уелнес треньори го обявиха за изключително здравословен. Причината е, че

при него се консумира самото чаено листо

То се смила и получената прахообразна смес се смесва с гореща вода. Пие се като кашичка за разлика от стандартния зелен чай, при който листата само се запарват в гореща вода и след това се отстраняват. Затова се смята, че съдържа по-висока концентрации на полезни растителни вещества, но има и повече кофеин от обикновения.

“Матчата може да бъде част от здравословна диета, но не е чудодейна храна. Той може да осигури повече полезни растителни съединения от стандартна чаша зелен чай, но не предлага фибрите, витамините и минералите, които бихте получили от консумацията на цели плодове или зеленчуци”, посочва диетологът Лъдлам-Рейн. Тя предупреждава също и да се внимава с вариантите на матча, които се предлагат с голяма доза добавена захар, сиропи или подсладено мляко. Защото определено ползите са нищожни, ако ядеш например поничка, в чието брашно е сложен стрит, зелен чай. Калориите и мазнините, които получаваш от нея, убиват ефекта му за ускоряване на метаболизма и изгарянето на мазнини.

Добре е да се знае и че зеленият чай идва от същото растение като обикновения черен чай, а именно Camellia sinensis. Разликата е в обработката. Листата, които се използват за зелен чай, веднага се подлагат на пара или се пекат. Така топлината унищожава ензимите, които им причиняват окисление. Тъй като то е спряно в зародиш, листата запазват своя зелен цвят и естествени растителни съединения, богати на антиоксиданти.

При черния чай те се оставят умишлено да се окислят или ферментират напълно. Листата престояват изложени на въздух, докато потъмнеят и променят вкуса си, преди да бъдат изсушени.

Тъй като зеленият чай е по-малко окислен от черния, той е склонен да задържа по-високи нива на флаваноли и катехини, които помагат за справяне с оксидативния стрес. А това е важно, защото е известно, че той е свързан със стареенето, възпаленията и хроничните заболявания.