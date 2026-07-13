Социалните мрежи обявиха натуралната дъвка за "естетичен хирург", но пропуснаха здравния ефект

Данни от лабораториите: антибактериално действие, стомашен комфорт и проучвания за ефекта му при злокачествени процеси

Социалните мрежи имат уникалната способност да преоткриват древни тайни, да ги опаковат в атрактивни трендове и понякога напълно да изкривяват реалността. Точно това се случва в последно време с натуралната дъвка – екзотичен природен продукт, познат като медицинска дъвка, или с по-народното име сакъз. Докато поколението на TikTok масово купува за дъвкане втвърдените кристали с обещанието за оформяне на лицето и челюстта без скапел, науката разкрива съвсем различна, но далеч по-впечатляваща картина. Тази природна смола няма да промени структурата на костите ви и овала на лицето, но притежава потенциал, който достига до допълваща борба с тежки стомашни бактерии и дори с ракови клетки. Говорим си за мастикса, описан още от Петър Димков и добил популярност сред хората у нас отогава. Поради сходството на названието с “мастика” обаче повърхностният прочит създава усещане за полза от питието.

В платформите като TikTok се зароди мания за максимално подобряване на външния вид, известна като луксмаксинг – движение сред младежите, което прокламира радикално моделиране на лицето и тялото до техните идеали за красота. В преследване на перфектния съвременен стереотип, вдъхновен от супермоделите, интернет мемове и комикс герои, младите искат изваяна челюст, очертана брадичка и вдлъбнати бузи. За постигането на тази цел се популяризира продължително дъвчене на изключително твърди смоли, сред които мастиксът е сочен за златен стандарт. Идеята изглежда логична на пръв поглед: дъвченето на твърда повърхност натоварва големия дъвкателен мускул и го кара да хипертрофира, правейки долната челюст по-очертана. Научните изследвания и експертите по орофациална медицина обаче са категорични: това е илюзия. Няма изследвания, които да подкрепят тези твърдения.

Клинично проучване, публикувано в Journal of Oral Rehabilitation, проследява хора, които дъвчат редовно дъвка по три пъти на ден в продължение на цели шест месеца. Резултатът? Никаква промяна във външния вид или структурата на челюстта. Нещо повече – манията по твърдите дъвки крие сериозни рискове. Прекомерното натоварване може да доведе до хронична болка в челюстната става, увреждане на зъбния емайл и силно нощно скърцане със зъби.

Ако оставим настрана измишльотините в мрежите, ""мастиковата" смола е истинско медицинско съкровище. Тя представлява изцяло естествена, ароматна смола, която изтича под формата на капчици от кората на вечнозеленото дърво Pistacia lentiscus. Въпреки че дървото вирее из цялото Средиземноморие, най-качествената смола се добива ексклузивно в южната част на гръцкия остров Хиос, откъдето идва и поетичното наименование “сълзите на Хиос”. Когато се дъвчат, полупрозрачните кристали омекват и придобиват плътна структура със специфичен, леко горчив в началото вкус и свеж аромат на бор и кедър.

Смолата има над 2500-годишна история. Още бащата на медицината Хипократ я е използвал за лечение на стомашни разстройства, а лечебните ѝ свойства се споменават и в трудовете на Херодот, Диоскорид и Гален. През 2015 г. Европейската агенция по лекарствата официално я призна за билков лекарствен продукт с традиционна употреба при храносмилателни проблеми и леки кожни възпаления. Съвременните лабораторни и клинични изследвания показват, че в смолата се съдържат над 120 химични съединения (основно от класа на тритерпеноидите), които притежават антибактериални, противовъзплителни и антиоксидантни свойства. Едно от най-ценните свойства на мастикса е, че подпомага изчистването на хеликобактер пилори. Смолата проявява силна активност срещу тази упорита бактерия, която е основният причинител на стомашни язви, хроничен гастрит и дуоденит, дори се открива роля в пораждането на рак. Отделяните от сакъза вещества защитават стомашната лигавица и намаляват дискомфорта.

А оралното здраве и свежият дъх? Дъвченето на натуралната смола наистина има значение. Преглед на изследванията показва, че мастиксът унищожава вредните бактерии в устата, намалява натрупването на плака, предпазва от възпаление венците и зъбите от кариеси. Данните сочат още, че компонентите в смолата помагат за регулиране на нивата на кръвната захар и намаляване на лошия холестерол, като същевременно проявяват и хепатопротективни свойства - предпазват черния дроб.

Проучване сред хора на различни възрастиустановява, че редовната употреба на продукти с мастикс драстично намалява нивата на сероводород в устата – съединението, отговорно за лошия дъх.

Може би най-вълнуващото направление в съвременните изследвания на мастиксовата смола е нейният противораков потенциал. Научни обзори, анализиращи антипролиферативните свойства на дъвката от древността, показват, че нейните активни съставки - тритерпеноидите, оказват сериозно влияние върху различни видове човешки неоплазии. Клиничните и лабораторните инвитро изследвания сочат, че съединенията в мастикса успяват да ограничат разпространението на раковите клетки и дори подтикнат апоптозата – програмираната клетъчна смърт на туморните клетки. Проучванията подчертават потенциала на смолата при изследвания, свързани с рак на устната кухина и други злокачествени заболявания на стомашно-чревния тракт. Научната общност разглежда сълзите на Хиос като евентуален източник за разработване на нови, естествени терапевтични средства в онкологията и изследванията в тази област продължават. Пилотните разработки показват, че още древните римски, византийски, арабски и европейски автори са били на прав път да правят препратки към полезните свойства на смолата. Днес тази многофункционална дъвка е преоткрита не само като традиционно лекарство и ароматна съставка, но и като ценен фитотерапевтичен източник. През последните години хиоската смола е широко използвана в продукти за здраве, хранителни добавки и козметика и е станала обект на много изследваня в областта на модерните фармакотехнологии.

Медицинската дъвка е прекрасен пример за това как природата може да предложи мощна подкрепа за здравето ни. Тя не е магически инструмент за моделиране на формите на лицето, нито е панацея, която да замени балансирания начин на живот. Обаче остава едно от най-устойчивите и научно доказани природни средства, които заслужават място в модерната аптечка, а не в илюзорните тенденции на социалните мрежи.