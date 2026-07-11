Педиатър: До 3-годишна възраст детето не трябва да има достъп до екрани

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От 1 юли ваксината против варицела е налице можем да я получаваме от РЗИ. Тя е задължителна и безплатна за родените след 1 януари 2025 г.

Първата доза се поставя след 12 месеца, втората - след 4 г.

Това обясни педиатърът д-р Пламен Масларски. И разказа интересната история на ваксината.

"През 1974 г. японският лекар д-р Тамакаши бил на специализация в Хюстън, САЩ. Той преживява трудни моменти, когато детето му се разболява, чувства се безпомощен и решава да направи ваксина, бил е вирусолог.

Ваксината започва да се прилага от 1995 г., прилагането й е доказано и ефикасно. Спестява неприятни преживявания - детски заведения са в дълги карантини, когато е поставена предпазва и бременни жени и възрастни хора.

Варицелата може да предизвика херпес зостер при възрастни, хората са заразни, изпитват силни болки, вирусът остава в латентно сътояние в организма", разказа д-р Масларски.

Според него изработват се ваксини и за възрастни и могат да се прилагат, особено са препоръчителни за хора с хронични заболявания.

"Препоръчвам и менингококова ваксина, поставя се еднократно, има я в аптечната ни мрежа. Няма значение какъв е сезонът, стига да са изпълнени условията - човекът да е здрав, да не е в инкубационен период.

Има връзка между лятото и имунитета. Трябва да се прави закаляване за засилване на имунитета, сега е моментът - за повече въздух, слънце и вода.

Ако детето е в истерия, прекарва повече с екран в ръка и не иска да общува - това е тревожен симптом. До 3-годишна възраст детето не трябва да има достъп до екран", допълни педиатърът.