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Кога ще е следващата пандемия и кой ще е вирусът-убиец?

Проучване разкрива 54 вируса, опасни за човечеството в близко бъдеще.

Новият каталог с вируси сочи ужасяващите патогени, които най-вероятно ще предизвикат следващата глобална здравна криза, пише "Дейли мейл".

Изследователи са съставили най-изчерпателния списък на всички известни РНК вируси, които са способни да заразят хората.

Сред тези, които са начело в списъка за наблюдение, са вирусите на птичия грип, които предизвикаха сериозни притеснения след заразяването на бозайници и хора по целия свят, както и коронавируси, подобни на SARS.

Изследователите също така предупреждават, че нови вируси, свързани с морбили, биха могли да се окажат дори по-опасни от Covid, ако щамът можеше да се предаде на хората и да се разпространи лесно.

Други вируси, които са под строг контрол, включват вируса Нипах, вируса Ебола и вируса Марбург, които са причинили смъртоносни огнища, след като са показали известна способност да се разпространяват между хората.

Марк Улхаус, професор по епидемиология на инфекциозните болести в Университета в Единбург, написа в The Conversation:

„Следващия път, когато учен открие необичаен или непознат вирус у пациент – вероятно през следващите няколко месеца – как ще знае дали това може да доведе до извънредна ситуация в общественото здравеопазване от същия мащаб като СПИН или COVID?"

„Пандемиите се проявяват в много форми, но напоследък най-големите виновници са вируси с геноми, изградени от РНК, а не от по-познатата ДНК.

„Идентифицирани са хиляди видове РНК вируси и може да има милиони, но само 239 заразяват хората. Наскоро публикувахме каталог, който помага да се определят най-рисковите."

Птичият грип се смята за една от водещите заплахи, защото продължава да еволюира при дивите птици, като същевременно заразява домашни животни и хора, давайки му повече възможности за адаптация.

По-рано учени предупредиха, че епидемията от ебола, която се разраства в Демократична република Конго (ДРК), „вероятно е много по-лоша" от настоящите оценки.

Много новооткрити вируси заразяват хората само след контакт с животни и е малко вероятно да предизвикат пандемия, защото не могат да поддържат предаване от човек на човек.

Екипът твърди, че най-голямата опасност идва от вируси, които вече са преодолели поне някои от биологичните препятствия, необходими за разпространение между хората.

Каталогът би могъл да помогне на правителствата и здравните агенции да приоритизират наблюдението и да се подготвят за патогените, които най-вероятно ще се превърнат в следващата пандемична заплаха в света.

„Нашите данни могат също да помогнат да се предскаже как би могъл да изглежда бъдещ пандемичен вирус – понякога наричан болест X –", каза професор Улхаус.

Птичият грип се счита за една от водещите заплахи.

Той е потенциално фатален за хората и може да причини тежка пневмония и остър респираторен дистрес.

В момента предаването от човек на човек е изключително рядко, като само ограничени случаи на разпространение са между близки домакински контакти.

„Това звучи успокояващо, но вирусите еволюират бързо и има разбираема загриженост, че зоонотичен вирус може да придобие способността да се разпространява сред хората", каза професор Улхаус. „Ето защо учените са толкова притеснени от птичия грип."

Професор Улхаус също предупреди, че нов вирус, свързан с морбили, може да предизвика „световна извънредна ситуация, много по-лоша от Covid".

Морбили вече е едно от най-заразните известни заболявания – ако един човек го зарази, до 90% от незащитените лица в близост до него ще се заразят.

Близо една трета от случаите на морбили развиват усложнения, включително тежка диария и дехидратация, докато едно на всеки заразени 20 деца развива пневмония.

Вирусът убива приблизително един до трима души на всеки 1000 в богатите страни, но тази цифра е много по-висока там, където здравеопазването е лошо.