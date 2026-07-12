Откриха следи от бактерията, причиняваща легионерска болест, в музей в Ню Йорк

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В известния нюйоркския музей „Гугенхайм" са открити следи от бактерията, причиняваща легионерска болест.

Здравните власти в града публикуваха списък с 31 сгради в квартал „Горен ийст сайд", на които е било наредено да почистят и дезинфекцират своите климатични системи. Градът се бори с най-новото разпространение на болестта, която представлява тежка форма на пневмония.

Смъртен случай от легионерска болест имаше и в България. Жена на 78 години, която е била на екскурзия в Турция, почина след усложнения. След завръщането си у нас е приета в болница в Бургас, където по-късно умира.

Музеят в Ню Йорк е сред 19-те сгради, които вече са приключили с почистването, според списъка на здравните органи, съобщава БТА.

Градските власти подчертаха, че положителните резултати от тестовете не потвърждават, че някоя от сградите е източник на епидемията, тъй като проведените тестове не са могли да разграничат живите от мъртвите бактерии.

Музеят е продължил да работи въпреки положителния тест и санитарните мерки.

„Градските власти потвърдиха, че към момента не са необходими допълнителни мерки и това не представлява риск за никого вътре в сградата", се посочва в изявление на музея от събота, в което се отбелязва, че той разполага с външна фирма, която извършва редовни месечни тестове и обработка на климатичната система.

Музеят „Гугенхайм" е проектиран от известния архитект Франк Лойд Райт и е обявен за обект от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО като едно от най-значимите архитектурни творения на ХХ век.

Според най-новите данни на здравните власти над 50 души са диагностицирани с легионерска болест във връзка с огнището в „Горен ийст сайд", като близо 20 от тях все още са в болница. До момента не са съобщени смъртни случаи.

Миналата година при голяма епидемия в квартал „Харлем" в горната част на Манхатън загинаха седем души, а над 100 се разболяха; в крайна сметка източникът на заразата беше проследен до охладителните системи на покрива на болницата „Харлем" и до близката строителна площадка, където се намира градската лаборатория за обществено здраве.

Бактериите, причиняващи легионелоза, обикновено се размножават в топла вода и могат да се разпространяват във водопроводите на сградите, в душове, джакузита и охладителни системи.

Болестта не се предава от човек на човек. Хората често се заразяват, като вдишват миниатюрни капчици от замърсена вода.

Симптомите обикновено се проявяват от два дни до две седмици след излагането и включват кашлица, треска, главоболие, мускулни болки и затруднено дишане.

Хората са изложени на повишен риск от легионерска болест, ако са на възраст 50 години или повече, пушат или използват електронни цигари, страдат от хронично белодробно заболяване или имат отслабена имунна система.

Наименованието на това респираторно заболяване произлиза от епидемията, която засяга участниците в конгреса на Американския легион във Филаделфия през 1976 г., припомня Асошиейтед прес.