Комисията за защита от дискриминацията: Липсва финансиране за корсети на деца със сколиоза

Комисията за защита от дискриминацията препоръча на здравното министерство и здравната каса да предприемат необходимите мерки за лечението на децата със сколиоза.

КЗД е установила нарушение на Закона за защита от дискриминация, а именно на деца със сколиоза не им се изплащат средства за индивидуално изработени коригиращи корсети.

Решението на комисията е постановено от Пети специализиран постоянен заседателен състав по преписка № 373/2025 г., образувана след самосезиране на Комисията, във връзка с медийни публикации по темата.

Производството е започнало след информация, че Националната здравноосигурителна каса не заплаща индивидуално изработените медицински корсети, които са част от утвърденото лечение на деца със сколиоза. В хода на проучването КЗД е изискала становища от Министерството на здравеопазването и НЗОК и е анализирала относимата нормативна уредба и събраните доказателства.

Комисията приема, че коригиращите корсети представляват медицински изделия, изработени по поръчка, които не изпълняват помощна функция, а са необходим елемент от лечението с цел предотвратяване на прогресирането на заболяването, тежки деформации на гръбначния стълб и последващи хирургични интервенции. Липсата на достъп до тях поставя децата със сколиоза в неравностойно положение и ограничава възможността им да получат своевременно и ефективно лечение.

В мотивите си решаващият състав подчертава, че държавата има задължение да предприема активни мерки за гарантиране правото на здравеопазване и равно третиране, особено когато става въпрос за деца и хора с увреждания. Комисията отчита още, че по сходен казус вече е било постановено решение на КЗД, впоследствие потвърдено от Върховния административен съд, но въпреки това не са предприети ефективни действия за осигуряване на необходимите медицински изделия за децата със сколиоза.

С решението си КЗД установява, че министърът на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса са нарушили чл. 10 и чл. 11 от Закона за защита от дискриминация, като не са осигурили необходимите условия за финансиране на коригиращите корсети за нуждаещите се деца.

На основание правомощията си Комисията препоръчва на министъра на здравеопазването и на НЗОК, в рамките на законовите им компетентности, да предприемат всички необходими мерки за осигуряване на възможност необходимите лекарствени продукти и медицински изделия, включително индивидуално изработените коригиращи корсети, да бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Целта е да бъде гарантиран равен достъп до лечение и да се осигури закрилата, която законът и международните актове предоставят на децата с увреждания.

Решението може да бъде обжалвано от недоволната страна по реда на АПК, чрез Комисия за защита от дискриминация.