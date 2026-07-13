Министър Ивкова: Сезирах директора на Световната здравна организация за опасните пептиди

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е поставила въпрос пред европейския директор на Световната здравна организаци за нерегламентираната продажба на пептиди онлайн, след като институциите у нас вече започнаха координация по случая

"Започнахме координация между институциите в България по въпроса с опасните пептиди. Повдигнах темата и пред регионалния директор на Световната здравна организация за Европа", каза пред „24 часа" здравният министър Катя Ивкова. По думите ѝ д-р Ханс Клуге е поел ангажимент да провери дали подобни сигнали има и от други държави.

В разследване "24 часа" разказа за нерегламентираната продажба на пептидни субстанции онлайн, за които се твърди, че имат полезни действия. Инжекциите се рекламират и продават от известни инфлуенсъри и сайтове, без да са одобрени за употреба. Инфлуенсърите препоръчват на клиентите си прием в огромни дози.

Министър Ивкова разказа, че в онлайн среща попитала д-р Ханс Клуге дали в някоя от 53-те държави членки в Европейския регион на СЗО е обсъждан проблемът с пептидите, които се рекламират в социалните мрежи и се предлагат с възможност за инжектиране.

"Попитах го и дали е проучван ефектът от подобни продукти, тъй като СЗО разполага и с научен съвет", добави Ивкова и коментира, че д-р Клюге бил изненадан от въпроса ѝ. Министърът каза още, че здравното министерство е изпратило писма до няколко институции.

Преди месец шефът на дирекция "Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите" Илия Тасев съобщи пред "24 часа", че от министерството започват разговори относно регулирането на пептидните субстанции онлайн. Тогава Ивкова заяви: "И за мен това е голям проблем, така че няма да бъде изоставен назад".

В отговор на въпроси от "24 часа", от ГДБОП заявиха, че като полицейска структура дирекция „Киберпрестъпност" няма правомощия да санкционира търговци за установена извършвана нерегламентирана дейност, но извършват системен мониторинг и са запознати с нерегламентираната продажба на субстанциите.

"Правомощия за санкциониране имат ИАЛ и БАБХ, ако установят нарушения на законите за лекарствата или храните. Дирекцията предоставя необходимата поискана или установена информация по отношение на лицата и фирмите, свързани с незаконната дейност и с цел прилагане на техните правомощия", допълват от Дирекцията.

Търговците на пептидните субстанции са сигурни, че продуктите им имат редица полезни действия върху организма - помагат при акне, наднормено тегло, хормонални проблеми и се използват за натрупване на мускулна маса.

Субстанциите обаче са експериментални и нерегламентирани за продажба. Те не са одобрени за консумация и не са преминали нужните изследвания.

Експертите съветват потребителите да не използват нерегламентирани продукти, чиито странични ефекти, краткосрочни и дългосрочни действия не са установени.

"Категорично трябва да се регулира и ограничи предлагането на продукти, които не са преминали необходимите клинични изпитвания и за които няма данни за безопасност и потенциални рискове за здравето при приложение при хора", заяви в интервю пред "24 часа" доц. Румяна Димова, ендокринолог и преподавател в Медицинския университет - София.

Сред проблемите в схемата е фактът, че потребителите купуват течност или директно готова инжекция, без да имат яснота за съдържанието ѝ.

"Хората, които си купуват тези пептиди, никога не могат да бъдат сигурни какво всъщност получават, безопасно ли е за употреба това, което рекламират "инфлуенсъри". Инжектираш си нещо, което по никакъв начин не се регулира, не знаеш какво е и на всичкото отгоре си го купуваш от човек, който нито има медицинско образование, нито има представа какво продава", предупреди анестезиологът и инфлуенсър д-р Дарислав Николов, който коментира проблема често в интернет пространството.

"24 часа" направи многократни опити да се свърже с някои от онлайн дистрибуторите на пептиди, но те отказаха коментар.

"Не знам кой носи отговорност, ако се случи нещо. Това е като някой си купи кокаин, да търси отговорност от дилъра. Всеки си има глава на раменете", казва един от инфлуенсърите, продавачи на пептиди, Анна Стефанова онлайн.