Радев: Здравеопазването е един от водещите приоритети на правителството

Здравеопазването е един от водещите приоритети на българското правителство. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с водещи изследователи, лекари и експерти в областта на медицината, здравните технологии и иновациите.

Срещата, в която участва също министърът на здравеопазването Катя Ивкова, е организирана от германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, съобщиха от Министерски съвет.

В хода на разговора в Министерския съвет бяха обсъдени опита и постиженията на водещи държави, утвърдили се като еталон за ефективно управление и дигитална трансформация на системата на здравеопазването. Изтъкнати бяха редица преимущества от задълбочаване на сътрудничеството с България и реализиране на пилотни проекти с основен фокус върху здравеопазването и висококачествената здравна грижа като двигател на устойчивото развитие на обществото и на икономическия растеж.

Премиерът специално акцентира върху значението на превенцията и профилактиката. Министър-председателят посочи също така необходимостта от пълна прозрачност при разходването на публичен ресурс в сферата на здравеопазването.