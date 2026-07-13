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Радев: Здравеопазването е един от водещите приоритети на правителството

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Премиерът Румен Радев на среща с водещи изследователи, лекари и експерти в областта на медицината, здравните технологии и иновациите СНИМКА: МС

Здравеопазването е един от водещите приоритети на българското правителство. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с водещи изследователи, лекари и експерти в областта на медицината, здравните технологии и иновациите.

Срещата, в която участва също министърът на здравеопазването Катя Ивкова, е организирана от германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, съобщиха от Министерски съвет. 

В хода на разговора в Министерския съвет бяха обсъдени опита и постиженията на водещи държави, утвърдили се като еталон за ефективно управление и дигитална трансформация на системата на здравеопазването. Изтъкнати бяха редица преимущества от задълбочаване на сътрудничеството с България и реализиране на пилотни проекти с основен фокус върху здравеопазването и висококачествената здравна грижа като двигател на устойчивото развитие на обществото и на икономическия растеж.

Премиерът специално акцентира върху значението на превенцията и профилактиката. Министър-председателят посочи също така необходимостта от пълна прозрачност при разходването на публичен ресурс в сферата на здравеопазването.

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Премиерът Румен Радев на среща с водещи изследователи, лекари и експерти в областта на медицината, здравните технологии и иновациите СНИМКА: МС

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