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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23218565 www.24chasa.bg

Германия прие за лечение американец, заразен с ебола в ДР Конго

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Епидемията от ебола в Демократична република Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте,

Германия прие за лечение американски гражданин, заразен с вируса ебола в Демократична република Конго (ДР Кoнго).

Това става след отправено искане от страна на САЩ, съобщи германското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

Пациентът е пристигнал със самолет във Франкфурт, откъдето е бил транспортиран до Университетската болница на града, където се лекува. Германските власти не разкриват подробности за самоличността му или за здравословното му състояние.

По информация на Световната здравна организация (СЗО) става дума за американски хуманитарен работник, който се е намирал в град Буния - административен център на провинция Итури и епицентър на 17-ата епидемия от ебола в историята на ДР Конго, обявена в средата на май, съобщи БТА.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус съобщи в социалната мрежа Екс, че организацията е осигурила на пациента грижи и строго медицинско наблюдение преди безопасното му транспортиране в Германия за продължаване на лечението.

Настоящата епидемия е причинена от щама Бундибуджо, срещу който към момента няма одобрени ваксина или специфично лечение. Според последните официални данни на СЗО заболяването е засегнало 1947 души, а 704 са починали вследствие на инфекцията.

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Епидемията от ебола в Демократична република Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте,

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