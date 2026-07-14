Проф. Ива Христова: Повишават се болестите на "мръсните ръце"

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"Повишават се вирусите с повръщане, гадене, болки в корема и диария. Най-общо това са болести на "мръсните ръце", това каза пред БНТ проф. Ива Христова - директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Тя обясни, че тези вируси се пренасят чрез нашите изпражнения, затова трябва много стриктно миене на ръцете след ходене до тоалетна.

"Продуктите, които консумираме, трябва да са много добре измити. Когато сме на почивка, да обръщаме внимание дали яденето се сервира горещо. Това до голяма степен ще намали броя на патогените и бактериите", каза още проф. Христова.

По думите ѝ няма повишение на случаите на лаймска болест спрямо миналата година.

"Пикът на кърлежовата активност беше през май и юни", обясни тя.