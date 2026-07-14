Синдикат "Защита" организира протести за заплатите на медиците, първо в ИСУЛ

Медиците недоволни от бюджета на НЗОК, искат по-високи заплати

Работещите в столичната УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД излизат на протест в 12:00 часа на 15 юли 2026 г. Това съобщават от Национален синдикат "Защита".

Провокирани от тригодишното замразяване на заплатите, медици от ИСУЛ настояват за увеличения. Те подчертават, че в Бюджет 2026 са предвидени 412 млн. евро допълнително средства в бюджета на НЗОК в сектор Здравеопазване, но не е предвидено нито едно евро за увеличение на основните възнаграждения на работещите в сферата.

Синдикат "Защита" подчертава, че протестните действия може да обхванат и останалите лечебни заведения, както и Центровете за спешна медицинска помощ.

Организаторите на протеста посочват, че за трета поредна година не се предвижда увеличение на възнагражденията на работещите в Здравеопазването и по-конкретно държавните и общинските болници. Те добавят, че не са предвидени и средства в бюджета на Министерство на здравеопазването за увеличение на възнагражденията и във второстепенните разпоредители с бюджет.

Директори на лечебни заведения в преговори по Колективно трудово договаряне категорично отказват увеличение на трудовите възнаграждения, поради което сериозно се увеличава социалното напрежение сред работещите в сектор Здравеопазване, категорични са от синдиката.

Преди няколко седмици член на синдиката, проф. Милена Шиварова от Клиниката по клинична имунология на "Александровска", обяви гладна стачка. Тя обвини ръководството, че не предоставя информация за възнагражденията си, въпреки че са поискани от нея и синдикат "Защита" по Закона за достъп до обществена информация. След заявлението за достъп до информация за заплатите е започнало дисциплинарно производство срещу нея, твърди професорката.

Оказа се, че срокът за отговор от страна на болницата по ЗДОИ не е изтекъл. В Комисията по здравеопазване директорът на УМБАЛ "Александровска" проф. Атанас Йонков представи доклад за заплатите пред проф. Шиварова, ръководството на синдикат "Защита" и министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Според доклада заплатите на директорите на болницата са изчислени по регламента, заложен от закона - увеличение на заплатите спрямо постиженията на болницата.

Проф. Йонков обясни, че дисциплинарното производство към проф. Шиварова започнало още преди това, заради пропуски в практиката ѝ. Той представи и писмо, подписано от нейни 27 колеги, които твърдят, че тя нарушава реда в клиниката и създава напрежение.