Двойно повече случаи на лаймска болест, увеличават се и стомашните вируси

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Националният център по обществено здраве и анализи отчита двоен ръст на случаите на лаймска болест у нас. Заразените с лаймска болест са двойно повече от същия период през миналия месец. До средата на юли те са 46, толкова е и общата бройка на боледувалите за целия юни.

През последната седмица случаи са регистрирани в София, Пловдив, Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Силистра и Разград.

Стомашните вируси също бележат ръст. До средата на юли заболелите за месеца са 470, а към средата на юни те бяха 326. Броят на случаите нараства с всяка изминала седмица.

Най-много заболели има в Пловдив, където случаите са два пъти повече в сравнение с Варна и София. Висока заболеваемост се отчита и в Хасково.

Случаите на варицела, обратно, намаляват почти три пъти спрямо средата на миналия месец. До момента през юли са регистрирани 368 заболели, докато само през първите две седмици на юни те бяха 930. Общо за целия юни случаите достигнаха 1546.

Заболеваемостта от вирусни хепатити остава без промяна. До средата на юли са регистрирани малко над 60 случая - приблизително колкото и за същия период на юни.