Очаквайте в „Докторе, кажи!“: Един цял български град може да носи таласемия, без да го знае

Таласемията често започва с нещо, което изглежда почти незначително - нисък хемоглобин, малки еритроцити или резултат от кръвно изследване, който години наред е обясняван с „обикновена анемия“. Само че зад тези показатели понякога стои генетично състояние, за което приблизително 170 000 българи може дори да не подозират.

В новия епизод на „Докторе, кажи“ гостува доц. Атанас Банчев - началник на Клиниката по детска клинична хематология и ръководител на Експертния център за редки анемии и вродени коагулопатии.

Разговорът започва с един от най-разпространените митове - че таласемията е просто анемия, и стига до въпрос, който би трябвало да засяга не само пациентите, а цялото общество: защо държави като Гърция и Кипър имат програми за откриване на носителството, а България все още няма?

Доц. Банчев говори директно за пропуснатата профилактика, за риска, когато двама носители създават дете, за живота, който при тежката форма се планира около кръвопреливанията, и за една система, която все още зависи от това дали достатъчно хора ще решат да дарят кръв. И развенчава митове, които дори част от лекарите продължават да повтарят.

„Докторе, кажи“ има една ясна мисия - да задава въпросите, които пациентите често не успяват да зададат в лекарскя кабинет, и да превежда сложната медицина на разбираем, точен и човешки език. Без сензации, но и без премълчаване.

Гледайте новия епизод на 10 август 2026:

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