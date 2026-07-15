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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23227872 www.24chasa.bg

Откриха случай на ку-треска в Софийско

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Снимка: Пиксабей

Един случай на ку-треска е регистриран през изминалата седмица на територията на Софийска област, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на официалната си интернет страница.

Има и един случай на вирусен хепатит тип А, според информацията на здравната инспекция, предава БТА.

Ку-треската е рядко, но остро инфекциозно заболяване, причинено от бактерията Coxiella burnetii. Предава се от заразени животни (овце, кози, говеда) чрез вдишване на прах, съдържащ техните изпражнения или околоплодни течности, както и чрез консумация на непастьоризирано мляко.

Симптомите са висока температура, силно главоболие, болки в мускулите и ставите, изпотяване, суха кашлица. Те се проявяват от 2 до 3 седмици след заразяването.                                  

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Снимка: Пиксабей

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