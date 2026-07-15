Има един орган, за който мъжете говорят най-малко, а страдат най-много - простатната жлеза. Тя се уголемява постепенно през целия живот на мъжа и в един момент, когато достигне зряла възраст започва да притиска пикочния канал. Модерната медицина предлага лазерно лечение на увеличена простата, което в столичната Хил клиник са издигнали до изкуство.

HoLEP – операцията, която изважда простатата, без разрези и шевове

В Хил Клиник вече помагат на хиляди мъже чрез лазерно лечение на простатата по метода HoLEP. Това е процедура, при която уголемената желзиста тъкан се отделя с прецизен лазерен лъч, морселизира се в пикочния мехур и се евакуира през естествените пътища. Сред огромните преимущества на метода са това, че няма разрези, няма шевове и зарастване, няма дълъг болничен престой и няма нито един от рисковете на класическата операция.

Друго важно предимство на HoLEP е, че методът позволява пълно отстраняване на аденомната тъкан, независимо колко голяма е простатата. Това води до трайно освобождаване на пикочния канал и елиминира вероятността пациентът да се нуждае от повторна операция след години.

Лазерът работи с изключителна прецизност и едновременно с това коагулира кръвоносните съдове, което означава минимална кръвозагуба, по-нисък риск от усложнения и възможност да бъдат лекувани дори хора, които приемат медикаменти за разреждане на кръвта след индивидуална преценка на уролога.

Едно от предимствата на метода е, че не се налага обща анестезия. Спиналната упойка намалява натоварването на организма, позволява по-бързо раздвижване след операцията и е особено подходяща за възрастни пациенти и хора със съпътстващи заболявания.

Резултатът, който лекарите описват след лазерното лечение, е категоричен: свободно уриниране, спокоен сън и връщане към нормалния ритъм на живот, което често е само дни след интервенцията. Именно затова все повече мъже, минали през лазерно лечение в Хил клиник, говорят за процедурата с облекчение, граничещо с еуфория. Хиляди пациенти вече са преминали през лечението и, по думите им, "живеят втори живот".

Защо не бива да отлагате прегледа

Проблемът с уголемената простата е, че мъжът постепенно се адаптира към симптомите като чести и мъчителни позиви, особено през нощта, непълно изпразване на пикочния мехур, повтарящи се инфекции на пикочните пътища. По-късно обаче те стават по-тежки и могат да стигнат до остро задържане на урина, изискващо спешна намеса, както и до трайно увреждане на бъбречната функция при дълго занемарено състояние. Именно последното е причината лекарите да настояват: простатата и бъбреците вървят ръка за ръка. Проблем в единия орган рано или късно "потропва" и на вратата на другия.

Изненадващ бонус този месец

През юли 2026 Хил Клиник предлага безплатен ехографски преглед на бъбреците към всеки преглед на простатата. Идеята е проста: докато проверявате едното, да сте сигурни и за другото, без допълнителна такса и без излишно чакане. Прегледът отнема минути, а спокойствието, което носи, остава задълго.

Финалната равносметка

Историята на простатата у мъжете обикновено се пише мълчаливо, с малки компромиси, отложени прегледи и "ще изтърпя още малко". HoLEP и екипът на Хил клиник предлагат друг край на тази история: връщане на нормалното уриниране след лазерна операция.

Повече информация: 02 439 3131