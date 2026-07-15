"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американците, връщащи се от ДР Конго, трябва да изчакат 21 дни в трета страна заради върлуващата епидемия от ебола.

В САЩ все още няма потвърдени случаи на заразата, но здравните власти взеха превантивни мерки.

Ограниченията, издадени от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) важат също така и за някои пътници от Уганда и Южен Судан.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията заявиха, че изключения могат да се правят за всеки отделен случай по хуманитарни или правоохранителни причини.

Тази пролет Центровете за контрол и превенция на заболяванията и други федерални агенции вече бяха издали разпореждане, което забраняваше на лицата, които не са граждани, включително тези с удължен правен статут, да влизат в САЩ директно от тези три страни и изискваше същия 21-дневен престой в друга държава.

На американците беше разрешено да влизат през определени летища, където бяха проверявани от здравни служители за маршрута на пътуванията си, дали имат температура и симптоми.

Епидемията в ДР Конго доведе до повече от 1900 потвърдени случая на ебола и над 700 смъртни случая, сочат официални данни, като всички случаи са свързани с щама "Бундибуджо", за който няма нито ваксина, нито специфично лечение.

В САЩ няма потвърдени случаи, свързани с епидемията от ебола в ДР Конго, и рискът за американското население и пътуващите остава нисък, отбелязват от Центровете за контрол и превенция на заболяванията, съобщава БТА.