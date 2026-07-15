Франция разрешава евтаназията на възрастни с нелечими заболявания

Франция разрешава евтаназията за възрастни с нелечими заболявания.

Днес бе приет законопроект, с който бе сложен край на етичния и политически дебат в страната за асистираната смърт, съобщи Ройтерс.

Законът ще позволи, при спазването на строги условия, болният да получи смъртоносно вещество. То може да бъде прието самостоятелно или, ако лицето е физически неспособно да го направи, да му бъде дадено от лекар или медицинска сестра.

Достъпът до правото на евтаназия ще бъде ограничен за възрастни, които са френски граждани или законни жители на Франция и които страдат от сериозно и нелечимо заболяване, застрашаващо живота им, и стигнало до напреднал или терминален стадий, изпитват постоянни физически или психологически страдания, свързани с това състояние, и са способни да направят свободен и информиран избор, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.