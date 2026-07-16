Спасиха от ампутация крака на 81-годишен мъж в „Пирогов“

Екипът на началника на Отделението по инвазивна кардиология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" д-р Иван Мартинов спаси от ампутация крака на 81-годишен мъж от Годеч, след като приложи съвременно ендоваскуларно лечение при остра исхемия на долен крайник, съобщиха от лечебното заведение.

Пациентът е приет по спешност в Инвазивната кардиология на „Пирогов" преди 10 дни с клинична картина на остра исхемия – силна болка, студенина и отслабени пулсации на крайника, вследствие на остро тромбозирал предходен байпас. Преди това в друго лечебно заведение му е била предложена ампутация на засегнатия крак.

След като близките му се свързват с д-р Иван Мартинов, той лично поема случая. Мултидисциплинарният екип на Отделението по инвазивна кардиология преценява, че крайникът е потенциално спасяем, и предприема локална фибринолиза. Процедурата се извършва чрез специален инфузионен катетър, позициониран по дължината на тромба, през който локално се прилага медикамент за неговото разтваряне.

„Случаят илюстрира ключов принцип от практиката на отделението. При остра исхемия на крайник ендоваскуларното лечение е първи избор, а първичната ампутация се резервира за необратима исхемия. Своевременната преценка „крайникът спасяем ли е" често отваря път към реваскуларизация там, където алтернативата е загуба на крайника", посочва д-р Иван Мартинов.

След проведеното лечение контролната ангиография показва реканализиран графт с възстановен антеграден кръвоток. Пациентът е изписан от болницата в добро състояние и се придвижва самостоятелно.

По думите на д-р Мартинов този успех не е изолиран случай, а резултат от натрупания 13-годишен опит на екипа в периода 2013–2026 г., който нарежда центъра на „Пирогов" сред водещите в България по лечение на остра исхемия на крайник.

„Острата исхемия на крайник е спешно състояние, при което всеки час има значение. Когато крайникът е преценен като спасяем, локалната тромболиза ни позволява да възстановим кръвотока и да избегнем ампутация. Конкретният случай – реканализиран байпас при пациент, на когото е била предложена ампутация – е пример за това какво прави разликата: навременна преценка, опитен екип и подходящата техника", подчертава той.

Близките на пациента изразяват благодарност към екипа на „Пирогов" и са категорични, че хората трябва да знаят, че ампутацията не винаги е неизбежна и при навременна намеса крайникът може да бъде спасен.

Отделението по инвазивна кардиология на „Пирогов" прилага целия съвременен спектър от ендоваскуларни методи за лечение на остра артериална тромбоза, като изборът на терапия се определя индивидуално според класа по Rutherford, анатомичните особености и времето до започване на лечението.

Острата исхемия на крайник представлява внезапно намаляване на артериалната перфузия с давност до 14 дни, което застрашава жизнеспособността на крайника. Без своевременно лечение рискът от ампутация и смърт е висок, а съвременните ендоваскуларни методи дават възможност за бързо възстановяване на кръвотока при по-нисък риск в сравнение с класическата отворена хирургия при подходящо подбрани пациенти.