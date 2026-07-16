Министър Ивкова: Със закон ще спрем различните цени на лекарствата в болниците, които плаща НЗОК

"Подкрепям предложенията на "Прогресивна България" за централизирано договаряне на цените на скъпите лекарства. Такава мярка ще доведе до една и съща цена за един и същи лекарствен продукт. Тези дисбаланси, които бяха установени преди няколко месеца, всъщност ще бъдат урегулирани по този законов път", заяви категорично министърът на здравеопазването Катя Ивкова преди Комисията по здравеопазване днес.

Парламентарната група на „Прогресивна България" (ПБ) предлага частните болници също да провеждат обществени поръчки за лекарства, когато те се заплащат с публични средства от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Целта на предложените промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е да се спрат злоупотребите и драстичните разлики в цените на едни и същи медикаменти в различните болници.

"С централизираното договаряне на цените на скъпите лекарства ще има равнопоставеност между всички участници в здравната система. Това централизирано договаряне ще се провежда на база всички дружества, които използват публичен ресурс от Националната здравноосигурителна каса", добави министърът.

"Министерството на здравеопазването ще прави процедури и ще сключва рамкови споразумения, въз основа на тях лечебните заведения ще закупуват лекарства. Въз основа на тях ще се закупуват лекарства от лечебните заведения на цената, договорена от Министерството на здравеопазването", обясни тя.

Катя Ивкова отговори и на въпроси, свързани с изграждането на Националната детска многопрофилна болница. След решението на КЗК за прекратяване на обществената поръчка за проектирането на болницата министърът започна проверки в Инвестиционната компания за изграждане на болницата, която направи поръчката и няколко пъти гарантира, че е законосъобразна.

"Има някои притеснителни моменти във връзка със самото стартиране на тръжната процедура, за които аз съм поискала обяснения от директора на Здравната инвестиционна компания. Така че на следващ етап ще мога да ви информирам в повече детайли", заяви министър Ивкова и обясни, че очаква обяснение от инвестиционната компания.

Забавянето на детската болница идва и от проблеми с Обществения съвет. Той е в много нов и ограничен състав, след като беше разпуснат в края на 2025 г. Многократно новият председател на съвета доц. Боряна Аврамова заяви, че изчаква министъра да стартира процедура за нови назначения.

"След стартирането на процедурата по избор на нови членове за Обществения съвет получихме номинации от различни организации и ѝ изпратих писмо с обобщената информация на всички предложения. Има и предложение за друг председател на съвета. Изчаквам обратната връзка на доц. Аврамова, за да мога да издам наредба", заяви Ивкова по темата и допълни, че очаква и предложения за промяна на вътрешните правила за работа на съвета, понеже членовете заявили такава инициатива.