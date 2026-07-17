Няма лимит в направленията за специалист, които личният лекар издава на хора с диспансеризация

НЗОК заплаща за 267 клинични пътеки, 47 амбулаторни и 7 клинични процедури

2435 са аптеките, които работят по договор с РЗОК, а електронните предписания се изпълняват без териториални ограничения

Вече повече от четвърт век НЗОК осъществява своята дейност в полза на здравноосигурените граждани на Р България. Въпреки това много хора все още не са запознати с нейните основни функции и всичко, което тя гарантира за тях.

Знаете ли какво означава съкращението НРД?

Национален рамков договор.

В неговата основа са заложени правата и здравето на пациента. Първият такъв е подписан на 27 април 2000 г. между НЗОК и съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Това е първият договор на консенсусна основа, който определя правата и задълженията на НЗОК, Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България (днес: Българския зъболекарски съюз), районните здравноосигурителни каси и изпълнителите на медицинска и дентална помощ.

През годините в договора се надграждат различни дейности, а националните договори стават два: единият е между НЗОК и Българския лекарски съюз, а другият – между НЗОК и Българския зъболекарски съюз.

Към 13.07.2026 г. по договори с НЗОК са регистрирани практики за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), както следва:

3100 индивидуални практики;

217 групови практики.

Регистрирани са и договори за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) в следния порядък:

2736 договора с индивидуални практики;

793 договора с МЦ/ДКЦ;

50 372 легла по лечебни заведения за болнична помощ по области.

Регистрирани са 5784 договора за първична извънболнична дентална помощ и 113 договора за специализирана извънболнична дентална помощ.

Как НЗОК гарантира наличието на лекарствени продукти за пациентите?

Осигуряването на лекарствени продукти от НЗОК премина през различни етапи. Отпускането на лекарствени продукти за домашно лечение се осъществява от аптеки, които като договорни партньори на НЗОК гарантират достъпа до необходимата лекарствена терапия на пациентите.

На 1 юли 2000 г. началото поставиха 50 аптеки, като здравноосигурените лица имаха право да получат необходимите им лекарствени продукти само на територията на областта, в която живеят. Към настоящия момент аптеките, които работят по договор с РЗОК, са 2 435, като електронните предписания се изпълняват без оглед на териториални ограничения.

За колко лекарствени продукта заплаща НЗОК?

Лекарствените продукти, които НЗОК заплаща, се прилагат за домашно лечение и в условията на болничната медицинска помощ извън стойността на медицинската услуга.

Към 1.07.2026 г. НЗОК заплаща 2 203 бр. лекарствени продукта за домашно лечение и съответно 515 бр. лекарствени продукта за лечение на злокачествени заболявания в условия на болнична помощ и при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции на пациенти с коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ.

За домашно лечение НЗОК също заплаща диетични храни за специални медицински цели - 56 бр., както и медицински изделия – 584 вида по търговско наименование.

Какво е КП?

Съкращението означава клинична пътека. През 2000-2001 г. със съдействието на австралийския консултант Дон Хиндъл са разработени клинични пътеки с включени в тях диагностично-лечебни алгоритми. За първи път клинични пътеки са договорени и включени в НРД за 2001 г. Днес клиничните пътеки, за които НЗОК заплаща, са 267, амбулаторните процедури са 47, а клиничните са 7.

Клиничните пътеки са включени в специално приложение на НРД и са публикувани на сайта на НЗОК.

Важно уточнение: Броят посочени дни в описанието на всяка КП не означава, че след като те изтекат, трябва да бъдете изписан от лечебното заведение, а показват минималния болничен престой, за да бъде заплатена КП на лечебното заведение. Вашият престой в него трябва да продължи до вашето излекуване (например болничният престой по дадена КП е три дни. Това означава, че трябва да останете в болницата най-малко три дни, но ако се наложи, те могат да бъдат толкова, колкото е необходимо, за да се излекувате).

За какво още плаща НЗОК?

За изминалия период се разшири обхватът на основния пакет на здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Голяма част от дейностите, финансирани от Министерството на здравеопазването, като: диализно лечение, интензивно лечение, асистирана репродукция (за периода 2013 г. – 2014 г.), заплащане на ваксини (за периода 2013 г. – 2014 г.), комплексно диспансерно наблюдение на лица с кожни и психични заболявания, лекарствени продукти за лечение на редки заболявания, лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болничната медицинска помощ, "Фонд за лечение на деца" и Комисията за лечение в чужбина, както и помощните средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия и ремонтни дейности, преминаха за заплащане от бюджета на НЗОК.

Считано от 1.07.2022 г. и дейността по отпускане и заплащане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), предназначени за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, премина към НЗОК. Днес НЗОК заплаща 16 групи ПСПСМИ.

ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:

Няма лимит в направленията, които личните лекари издават на диспансеризираните пациенти за специалист.

Личните лекари не са длъжни да оповестяват на видно място личните си мобилни телефонни номера, но ще трябва да има посочен телефонен номер на лекарската практика.

Достъпът до ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е без разрешителен режим за това образно изследване.

Така значително се увеличава възможността тежки заболявания да се открият много по-рано и пациентът да бъде насочен за лечение още в най-ранния стадий на болестта.

Изследването се назначава от специалистите в специализираната извънболнична медицинска помощ и за него не се налага пациентът да чака с месеци.