Над 12 800 са обжалваните ТЕЛК решения от началото на годината. Близо 9% тях се обжалват, сочат данните са от Министерството на здравеопазването. През миналата година техният брой е близо 23 500 общо.

От 1 януари до 13 юли 2026 г. общият брой издадени ТЕЛК решения е 148 770. Обжалваните са 12 872, или 8,65%.

През 2025 г. общият брой издадени ТЕЛК решения е 268 942. Обжалваните са 23 486, или 8,73%.

Преди две години системата за издаване на ТЕЛК решения беше реформирана. Сега заявленията се разпределят на случаен принцип в различни комисии из цялата страна, а целта е съкращаване на срока за произнасяне.

„Всички искахме системата да работи по-бързо, но никой не помисли откъде ще излезе проблемът. Това е, че не се вижда човекът и затова не може да се даде една такава обективна оценка", коментира Веска Събева, зам.-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, цитирана от Би Ти Ви.

Пациентите вече не се явяват лично пред експертната лекарска комисия, а решенията се взимат на база на документи.

„Системата като система е подобрена. Проблемът е в това, че не винаги документите са разписани така, че да може лекарят, който ги чете, да прецени реалното състояние на човека. Затова винаги съветвам самите пациенти тяхното състояние да бъде изключително подробно описано. Защото като го няма и не го виждат този човек, лекарите трябва да гадаят на кълбо – дали наистина има тези увреждания или ги няма", посочва Веска Събева.

Всяко решение на ТЕЛК може да се обжалва в 14-дневен срок пред НЕЛК, а при влошено състояние човек подлежи на преосвидетелстване.