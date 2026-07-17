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Георги Петров: И частните болници трябва правят обществени поръчки за лекарства

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Д-р Георги Петров СНИМКА: ФЕЙСБУК

Трябва да има еднакви правила за всички болници.

Злоупотребяват със закона Не е нормален частните болници не са включени в обществените поръчки, харчат се публични средства. 6 години не се намери време да се сменят три реда в закона.

Това Георги Петров,, депутат от "Прогресивна България",  по bTV.

Трябва да се вкарат и частните болници в закона за обществените поръчки, за да провеждат по нормален ред публичните средства. Те се финансира от НЗОК. Става дума за нашите пари, всеки трябва да знае как се харчат парите им. Ще се спестят средства за тежките и недофинансираните места в здравеопазването, каза още депутатът. 

Да има централизирани поръчки за скъпоструващите лекарства, предвижда друга промяна в закона. Очакваме доста спестявания от спестяване от източване на здравната каса, каза д-р Георги Петров.

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Д-р Георги Петров СНИМКА: ФЕЙСБУК

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