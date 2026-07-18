Закусвай рано, вечеряй късно и пропусни обяда в жегите

Или защо яденето на пържола ще ни изпоти повече от омлет

Хубавото на жегите е, че ни карат да се чувстваме по-малко гладни. Все пак обаче трябва да се храним с нещо. Ако сме на почивка, е лесно. Поръчваме парче месо със салата и може цял ден да изкараме с него, защото не изразходваме кой знае колко енергия. Но за трудещите се не е така. На тях им е необходимо да се хранят пълноценно, и то по възможност с такива неща, които да не увеличават телесната им температура. Защото, когато тя е висока, човек се чувства по-малко работоспособен.

Затова за тях парчето месо с гарнитура не е добра опция. Не само защото няма да им осигури необходимата енергия, а и защото ще ги накара повече да се потят. И тук не говорим единствено за топлината, която се отделя при готвенето на месо, а за съдържанието на протеини в него. По принцип те се препоръчват, когато човек се подлага на голямо натоварване, но не и в жегите.

“Няма нужда от големи количества протеини в горещините”, казва пред Би Би Си Айслинг Дейли, старши преподавател по хранене в университета “Оксфорд Брукс”. Причината е, че за консумацията и усвояването им

телата ни произвеждат повече топлина

в сравнение с енергията, необходима за други хранителни групи. Така че пържолата, която смятате за полезна, само ще ви изпоти повече. А и можете да си набавите протеини от неща като леща, ядки, мляко, тофу и сирене. Доктор Дейли препоръчва да се съсредоточите върху неща като бобени салати, основни ястия с яйца и кисело мляко, за да помогнете на организма си да функционира по-добре в жегите. Може да си правите и смути от плодове, зеленчуци и кисело мляко, в което да добавите фъстъчено масло, което е отличен растителен източник на протеини.

Диетолозите съветват също да се насочите към риба и други морски дарове през летния сезон, както и да възприемете южноевропейски подход на хранене. Живеещите в най-топлите места на Европа обикновено закусват рано, пропускат обяда, защото в най-горещото време си почиват, и вечерят късно, когато е по-прохладно. На практика сиестата им помага не само да не работят в жегите, но и да намалят нуждата от храна, без това да се отразява на енергийните им нива.

Експерти напомнят да следите и нивата си на хидратация, защото много често се случва да изпитвате глад, докато всъщност сте жадни. Това е така, тъй като мозъкът може да обърка сигналите за дехидратация с глад. Двете усещания се обработват от една и съща негова част. Когато сте обезводнени, тялото ви изпитва лек спад на енергията, което често кара мозъка да изпраща фалшив сигнал за глад. Затова е важно да следите и колко течности приемате. Препоръчителното количество за жените е около 2 литра на ден, или 8 чаши, а за мъжете - 2,5 литра, или 10 чаши. Когато обаче е горещо, губите голяма част от тях, защото се потите. Следователно трябва да пиете повече.

“Няма количество, което да е подходящо за всички, защото течностите, от които се нуждае тялото ви, зависят от много фактори като възраст, големина, нива на активност и здравословно състояние”, обяснява доктор Шарлот Милс, изследовател по въпросите на храненето в университета “Рединг”. Тя допълва, че 80-90% от плодовете и зеленчуците са пълни с вода и е добре да заемат основно място в лятната ни диета. Най-големи количества има в краставиците, доматите, динята и ягодите, но варените броколи и моркови също съдържат доста.

Един от най-лесните начини да проверите дали сте достатъчно хидратирани, е да видите цвета на урината си. Ако е оранжев или тъмнокафяв, това е знак, че

в тялото ви няма достатъчно вода и трябва да пиете повече

На някои хора обаче им е досадно да се наливат постоянно с нея и търсят алтернатива в други напитки. Обкновено се насочват към леденостудени, за да се охладят, но в Африка разчитат и на горещи като кафе и чай. Топлите напитки също са толкова добри за охлаждане, казва доктор Дейли. Изследвания са показали, че тялото ни се поти по-бързо, когато ги приемаме, за да се отърве от излишната горещина, идваща от тях. То се стреми да поддържа телесната температура под 37 градуса. Пиенето на твърде много кафета обаче крие риск от дехидратация, защото кофеинът може да ни накара да произвеждаме повече урина. По думите на доктор Дейли, ако разчитаме на едно-две кафета дневно, това не би трябвало да окаже голямо влияние, но при пет-шест със сигурност ще се появи. Имайте предвид, че консумацията на алкохол също дехидратира, посочва английската експертка по въпросите на храненето.

Жителите на Африка ядат и много люто, което се смята за подходящо в горещините

Проучвания са установили, че консумацията на лютиви храни ускорява с 20% обмяната на веществата, което подпомага охлаждането на организма и укрепва имунната система. Ефектът се предизвиква от съединението капсаицин. То влиза във взаимодействие с рецепторите в устната кухина, които пращат към мозъка сигнали за опасно повишаване на температурата. Това светкавично включва механизмите на организма за охлаждане чрез потене. Смята се, че капсаицинът намалява и апетита.