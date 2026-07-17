Д-р Мими Виткова: Превърнахме здравната система в сергия, а лобитата сменят министрите

"Никъде в Европа няма страна, в която доплащанията на пациентите са толкова колосални. Така, както оставихме системата на здравеопазването да се развива на пазарен принцип, я докарахме до сергия. Цели направления в здравеопазването са в много лошо състояние".

Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова пред БТВ.

"Проблемите на здравеопазването се дължат и на честата смяна на здравните министри и правителствата. По този начин се отлагат различни решения на проблеми в системата. Лобитата имат сериозно участие в свалянето на здравните министри", отсече категорично д-р Виткова и обясни, че превръщането на здравеопазването в бизнес е заместило медицината с пари в мисленето на голяма част от нейните колеги.

"Никой в България не се интересува каква е цената на медицинските изделия, които плаща и Националната здравноосигурителна каса, и пациентът. Интересите в здравната система са огромни, а политиците си затварят очите", добави още д-р Виткова.

Тя оцени положително предложението на "Прогресивна България" частните болници също да участват в тръжни процедури при закупуване на лекарства със средства от Националната здравноосигурителна каса. Предложението предвижда още цените да се контролират от министерството.

"Отдавна трябваше да се направи тази реформа, имаме такива препоръки в докладите на Европейската комисия. Проблемът не опира само до лекарства, но и за апаратура", допълни бившият министър.

Тя вижда перспектива в два варианта - търговете да се организират от НЗОК или да се сложи праг на надценките на лекарствата. За втория припомни, че такъв механизъм е прилаган в миналото.

Д-р Мими Виткова критикува бюджета на НЗОК за 2026 г.: "В разпределението на бюджета събрани заедно болничната помощ и лекарствата представляват над 74%. Строим болница след. болница, а сме първи по смъртност. Дори от предотвратимата смъртност", отсече д-р Виткова.

"Докога можем да финансираме непрекъснатото нарастване на болничната помощ, напълно излишно. Като министър на здравеопазването оставих системата през 97 година със 144 болници, справедливо разпределени на територията на страната. Тогава бяхме на второ място по болнични легла на глава от населението, не бяхме в дефицит", обясни още тя.

"Изградихме система, която сама стимулира свръххоспитализациите, за да болницата има финансиране. Докога ще продължава това?", попита бившата министърка.