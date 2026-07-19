Проф. Георги Момеков: По света вече има и смъртни случаи от купени от интернет субстанции за отслабване

Все повече хора избират уж лесния път към отслабването. И си поръчват най-известното в момента в интернет - пептидите. Все повече хора прибягват до този ход с идеята - без много зор да свалят излишните килограми. А хиляди в социалната мрежа го рекламират, което още повече засилва манията към пептидите.

"По света вече има и смъртни случаи от купени от интернет субстанции за отслабване", каза проф. Георги Момеков по bTV, декан на фармацевтичния факултет към медицинския университет в София.

И добави: "Не е само мания в България. всеки иска да е слаб, красив, но и в погребалното бюро може да ви направят да изглеждате добре".

Професор Момеков разясни, че при инжектиране на пептиди може да се заразим и бактерии, гъбъчки и вируси. Това всъщност са верига от аминокиселини. Могат да са 2, могат и 52.

"Има странични ефекти, разбира се. притеснявам се повече от начина, по който се приготвя. Стерилност трябва да има. Това нещо преминава бариерите на нашето тяло", каза още той..

"Правоохранителните органи са важни, намесени са няколко институции. Ако продуктът се съхранява неправилно, също е проблем. Който си го е купил, трябва да си го забърка. Яд ме е на тези, които го правят, както и тези, които рекламират тези боклуци. Един неграмотник продава на друг от същия вид, това е", каза той.

По думите му у нас има ефективни лекарства и специалисти, които могат да помогнат на хора с наднормено тегло.

Разработка на "24 часа" вече ви показа, че инжекциите с пептиди за отслабване са новият бизнес в ТикТок и все повече инфлуенсъри по света и у нас правят пари от това.

Инфлуенсъри не просто правят реклама на неодобрените субстанции - те ги продават през профилите си, а регулации няма, става ясно от материала на "24 часа".